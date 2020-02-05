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Демі Роуз похизувалася пишними формами у бікіні: спекотні фото

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Демі Роуз / Instagram / @demirose

Британська модель Демі Роуз не перестає вражати гарячими світлинами. Пишногруда знаменитість поділилася черговим сексуальним фото.

Демі Роуз опублікувала звабливе фото у купальнику на своїй інстаграм-сторінці. Зірка ділиться відвертими знімками та створює активні обговорення навколо своєї особистості.

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Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз неодноразово підкреслювала свої сексуальні форми у відвертих фотосесіях. Вона часто публікує фото з відпочинку у привабливих бікіні та результати еротичних фотосесій.

Цього разу модель пишних форм оприлюднила світлину з ванної кімнати, де вона позує у коричневому візерунчастому купальнику та з накидкою на руках. На шиї в Роуз кольє у формі змії. 

Знаменитість зробила макіяж у природних тонах з акцентом на губах та акуратну укладку, вирівнявши волосся. Особливої пристрасті фотографії додає погляд Демі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

Демі Роуз – одна із найвідвертіших моделей. Вона не соромиться оголюватися перед камерою та показувати свою красу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Демі Роуз
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