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Демі Роуз похизувалася пишними сідницями у напівпрозорій сукні: пікантне фото

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Модель Демі Роуз / Instagram / @demirose

Спокуслива та пристрасна Демі Роуз вкотре ділиться з прихильниками відвертим фото. Цього разу вона поширила кадр, на якому постає у вишуканій напівпрозорій сукні, демонструючи пишні сідниці.

Сексапільна зірка британського модельного бізнесу поширює гарячі знімки ледь не щодня. Вона знає, як привернути до себе увагу. Вміє захоплювати та дивувати. Демі Роуз є однією із найвідвертіших та найбільш затребуваних моделей сучасності. Її сторінка в інстаграмі наповнена еротичними та спокусливими фотографіями.

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Запальна брюнетка вміє дивувати. На черговій фотографії модель позує у напівпрозорій чорній сукні на бретелях з мереживом. Вона демонструє на камеру спокусливі сідниці. Демі стоїть напроти дзеркала, то ж у ньому можна побачити її відображення та гарно підкреслені, за допомогою глибокого декольте, пишні груди. 

Волосся знаменитість розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж у коричневих відтінках. 

Таке вбрання підкреслило пікантні форми Демі Роуз та усю її сексуальність.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз LifeStyle
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