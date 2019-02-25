Демі Роуз похизувалася сексуальними знімками в купальнику

Популярна англійська модель не припиняє публікувати гарячі знімки навіть в останні дні зими. 23-річна Демі Роуз вкотре продемонструвала свої пишні форми в сексуальному купальнику.

Попри те, що фігура Демі Роуз далека від звичних модельних стандартів, це не завадило їй здобути світову популярність і багатомільйонну аудиторію в соціальних мережах. 23-річна дівчина активно публікує відверті знімки на своїй Instagram-сторінці, за що отримує сотні тисяч вподобань і чимало компліментів.

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На нових світлинах Демі Роуз постала в таких же відвертих і сексуальних вбрання, які стали частиною її образу. На одній зі світлин пишнотіла модель позує спиною, демонструючи свої сідниці, в купальнику з тигровим принтом. А на ще одному фото дівчина постала у сексуальній сукні з глибоким декольте, з-під якої видніється її спідня білизна.