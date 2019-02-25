Демі Роуз похизувалася сексуальними знімками в купальнику

411
Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Популярна англійська модель не припиняє публікувати гарячі знімки навіть в останні дні зими. 23-річна Демі Роуз вкотре продемонструвала свої пишні форми в сексуальному купальнику.

Попри те, що фігура Демі Роуз далека від звичних модельних стандартів, це не завадило їй здобути світову популярність і багатомільйонну аудиторію в соціальних мережах. 23-річна дівчина активно публікує відверті знімки на своїй Instagram-сторінці, за що отримує сотні тисяч вподобань і чимало компліментів.

Читайте також: Демі Роуз показала пишні форми у відвертому купальнику: спокусливі фото

На нових світлинах Демі Роуз постала в таких же відвертих і сексуальних вбрання, які стали частиною її образу. На одній зі світлин пишнотіла модель позує спиною, демонструючи свої сідниці, в купальнику з тигровим принтом. А на ще одному фото дівчина постала у сексуальній сукні з глибоким декольте, з-під якої видніється її спідня білизна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

blog_ava
У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
сьогодні
5924
Теги: LifeStyle Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
сьогодні 19:39 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
436
Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
сьогодні 14:15 Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
Уляна Корицька 6500
Беремось за голову: як підготувати волосся до весни
сьогодні 10:53 Беремось за голову: як підготувати волосся до весни
Юлія Девда 353
Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
26 лютого 19:11 Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
6378
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
26 лютого 15:13 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
12101
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук