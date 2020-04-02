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Демі Роуз похизувалася спокусливими формами у легкій сукні: еротичне фото

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Демі Роуз / Instagram / @demirose

Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз навіть під час карантину публікує пікантні кадри та підігріває інтерес до своєї особистості. Кожна її публікація розбурхує мережу і створює ажіотаж в коментарях.

Манекенниця з радістю ділиться з підписниками в інстаграмі карантинними буднями. На кожному кадрі їй вдається показати спокусливі форми. Красуня похизувалася пишними грудьми у відвертій сукні та вразила прихильників чарівністю свого образу.

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Крайня світлина у профілі моделі і блогерки зачаровує еротичністю і, водночас, вишуканістю. Вона позує, сидячи на стільці на кухні, а збоку від неї, на столі стоїть ваза з розкішними трояндами.

На фото Демі постала у легкій сукні з кольоровим принтом, де граціозно показала оголену ніжку. Акцент у вбранні був на глибокому декольте, яке гарно підкреслило її апетитні форми.

Волосся Роуз вклала в легкі локони та забрала на бік і прикрасила таку зачіску ніжним вінком із бежевих квітів. На обличчі в неї макіяж в нюдових тонах, у якому вона виділила губи за допомогою коричневого блиску. У руці знаменитість тримає рожеву троянду.

"Якщо ви потребуєте мене, я буду вдома", – коротко підписала знімок Демі, зазначивши, що в час пандемії коронавірусу залишається вдома, щоб убезпечити себе та оточуючих від інфікування.


Елегантна та пристрасна Демі Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: Демі Роуз Новини LifeStyle Еротика LifeStyle
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