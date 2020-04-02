Демі Роуз похизувалася спокусливими формами у легкій сукні: еротичне фото
Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз навіть під час карантину публікує пікантні кадри та підігріває інтерес до своєї особистості. Кожна її публікація розбурхує мережу і створює ажіотаж в коментарях.
Манекенниця з радістю ділиться з підписниками в інстаграмі карантинними буднями. На кожному кадрі їй вдається показати спокусливі форми. Красуня похизувалася пишними грудьми у відвертій сукні та вразила прихильників чарівністю свого образу.
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Крайня світлина у профілі моделі і блогерки зачаровує еротичністю і, водночас, вишуканістю. Вона позує, сидячи на стільці на кухні, а збоку від неї, на столі стоїть ваза з розкішними трояндами.
На фото Демі постала у легкій сукні з кольоровим принтом, де граціозно показала оголену ніжку. Акцент у вбранні був на глибокому декольте, яке гарно підкреслило її апетитні форми.
Волосся Роуз вклала в легкі локони та забрала на бік і прикрасила таку зачіску ніжним вінком із бежевих квітів. На обличчі в неї макіяж в нюдових тонах, у якому вона виділила губи за допомогою коричневого блиску. У руці знаменитість тримає рожеву троянду.
"Якщо ви потребуєте мене, я буду вдома", – коротко підписала знімок Демі, зазначивши, що в час пандемії коронавірусу залишається вдома, щоб убезпечити себе та оточуючих від інфікування.
Елегантна та пристрасна Демі Роуз / Instagram / @demirose
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