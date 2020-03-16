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Демі Роуз показала фото з ізоляції, на якому постала повністю голою 18+

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Демі Роуз / Instagram / @demirose

Британська модель Демі Роуз, яка любить хизуватись своїми пишними формами, опублікувала чергове еротичне фото. Зірка не могла оминути теми карантину та пандемії коронавірусу, відтак по-своєму вирішила відреагували на буремні події.

У своєму інстаграмі вона залишила світлину, на якому голяка засмагає з подругою Kinsey. Дівчата зручно вмостились на лежаках, що на газоні, та насолоджувались відпочинком в час вимог самоізоляції.

До теми Демі Роуз похизувалася пишними сідницями у напівпрозорій сукні: пікантне фото

Де саме наразі перебувають дівчата – невідомо, але у локації до фотографії Дема підписала місце як "Ізоляція".  "Партнерка по карантину", – підписала знімок модель Демі, на якому в єдних сонячних окулярах позує на фото.


Демі Роуз і подруга Kinsey на карантині / Instagram / @demirose

Відомо, що зірки стараються перебувати вдома на час пандемії коронавірусу. Одна з моделей Ромі Стрейд також опублікувала домашнє фото у халаті, у підписі до якого зізналась, що зараз вкрай важливо залишатись у рідних стінах, проводити час з рідними та думати не лише про власну безпеку, а й безпеку близьких кожному людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd)

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Демі Роуз
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