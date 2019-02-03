Демі Роуз показала пишні форми у відвертому купальнику: спокусливі фото

Знаменита модель, яка полюбляє публікувати відверті знімки в соціальній мережі Instagram, потішила шанувальників черговою дозою еротики. Напередодні 23-річна Демі Роуз продемонструвала свої пишні форми у сексуальному купальнику.

23-річна Демі Роуз, попри модельну кар'єру, знаменита також сексуальними знімками, які вона публікує на своїй сторінці в Instagram. Щодня вона тішить свою мільйонну аудиторію порцією гарячих знімків, а вони натомість пишуть їй свої захоплення щодо її форм.

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Напередодні Демі Роуз поділилася світлиною, на якій вона сексуально позує перед камерою на фоні неймовірних краєвидів Пхукета. Вона сексуально лежала на ліжку, застеленому білосніжним простирадлом у чорному латексному купальнику, доповнивши його "чокером". Її волосся було зібране в пучок і закріплене китайськими паличками.

Також британська модель поділилася знімком у купальнику-боді з декольте, яке протягалося до пояса. Зваблива Демі Роуз впевнено позувала у пляжному костюмі зі зміїної шкіри, яку також визнали трендом 2019 року.