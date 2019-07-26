Демі Роуз показала засмаглі форми на іспанському острові: пікантні світлини

Знаменита британська модель Демі Роуз, яка вже давно завоювала звання дівчини plus-size, не сидить на місці та часто подорожує. Цього разу вона відправилась у сонячну подорож на іспанський острів Ес Ведра.

Її способу життя можна лише позаздрити – дорогі вечірки, елітні відпустки та співпраця з найкращими брендами світу. Втім, вона має все менше часу для особистого життя та стосунків, але це не заважає їй приковувати увагу інших прихильників протилежної статі.

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До прикладу, відпочиваючи на розкішному курорті на іспанському острові, вона не лише змінила кілька купальників та позасмагала на водному транспорті, а й похизувалась пишними формами. Звабливе селфі-фото в Instagram, на якому вона приміряла мережевний купальник з квітковими аплікаціями та срібною підвіскою на шиї, зібрало вже понад 300 тисяч вподобань та сотні захопливих коментарів.



Демі Роуз на іспанському остріві Ес Ведра / Instagram / @demirosemawby

Днями раніше Демі також побувала в іншій елітній локації – на острові Ібіца, де 26 липня одягнула для вечірнього виходу дуже відвертий "комбінезон" чорно-білих кольорів. Він складався з білого бюстгальтера без шлейок, а також з чорних штанів-кльош з оголеними вставками в зоні сідниць. Стильна біла сумочка і високо зібраний хвіст в стилі співачки Аріани Гранде довершив образ.

Перед цим модель мала змогу також поніжитись на сонечку на морському узбережжі Ібіци, де зазначила: "Що повернулась на улюблений острів". Тоді ж вона одягнула пляжний look з натяком на ковбойські мотиви.