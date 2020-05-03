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Демі Роуз повністю оголилася у ванній серед квітів: гаряче фото 18+

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Демі Роуз повністю оголилася
Демі Роуз повністю оголилася / Instagram / @demirose

25-річна британська модель показала фото з розкішної зйомки серед різнобарвних квітів у ванній. Демі Роуз позувала цілком оголеною, прикривши груди руками. Зірка вкотре приголомшує фоловерів спокусливими лініями свого тіла.

На перший погляд, інстаграм-сторінка Демі Роуз переповнена приголомшливими фото з мальовничими локаціями, які складно перевершити. Проте знаменитості щоразу вдається захоплювати прихильників новими ідеями для фешн-зйомок, котрі все ж не затьмарюють зірку. 

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Відома спокусниця поділилася результатами чергової фотосесії. Перед спалахом камери фотографа, з яким зірка співпрацює давно, вона повністю роздяглася. Демі Роуз сидячи позувала у чималій ванній, заповненій квітами рожевих та оранжевих кольорів. Вона прикрила пишні оголені груди руками та спрямувала спокусливий погляд в об'єктив.

Модель чудово знає, у якій позі її тіло буде виглядати бездоганно. Так, вона зуміла акцентувати не лише на бюсті, а й на підтягнутих сідницях та тонкій талії. Попри те, що волосся Демі Роуз було вологе, вона не знехтувала й вишуканим макіяжем, виділивши очі. Прихильники наголосили, що на цих світлинах модель схожа на ляльку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi (@demirose)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Демі Роуз Еротика
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