Демі Роуз продемонструвала, як носити трендовий купальник: гаряче фото

23-річна британська модель Демі Роуз є не лише успішною зіркою реклам різних брендів, а й впевненим Instagram-блогером. Майже щодня її блог наповнюється новими знімками, де вона демонструє свої пишні і водночас підтягнуті форми.

Останній знімок Демі неабияк розбурхав мережу, адже на ньому зірка постала у сексуальному роздільному купальнику, що складався з V-подібних трусиків та кроп-топу з довгими рукавами. Яскраво-оранжевий колір з неоновим підтоном чудово пасував моделі з каштановим волоссям і карими очима. Як відомо, Роуз одягнула купальник бренду OH POLLY.

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Саме така V-подібна нижня білизна стала трендом літнього сезону 2019. Такі бікіні перші зірки світу почали носити ще минулої осені, коли відпочивали у заморських країнах. Серед них були Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Кім Кардашян та інші. Популярну модель купальників вирішила одягнути і зваблива спокусниця Демі.



Демі Роуз в трендовому купальнику / Instagram / @demirosemawby

Що цікаво, на тілі Демі Роуз можна помітити легкі розтяжки, які дівчина вирішила не приховувати, незважаючи на всю гламурність фотографії. Цим вона і заслужила багато позитивних коментарів фанатів, які забажали ще більше подібних фото.