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Демі Роуз вразила епатажним образом у мінібікіні: фото 18+

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Демі Роуз / Instagram / @demirose

Сексапільна Демі Роуз, перебуваючи на карантині, ледь не щодня публікує еротичні фото та підігріває інтерес до своєї особистості. Знаменитість поділилася архівною фотографією в незвичному образі.

Зірка британського модельного бізнесу знає, як розбурхати мережу. Її світлини з нетерпнінням чекає майже 14-мільйонна аудиторія підписників і активно коментує, висловлюючи захоплення. Днями Демі поширила архівний кадр з подорожі в Йорданію.

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Гарячий кадр Роуз робила на Мертвому морі на території Ізраїлю, де проводила зимовий відпочинок. Головний акцент у її образі був на величезному бюсті, яким модель похизувалася у мінібікіні бронзового кольору. 

Такий "аутфіт" зірка доповнила чорною перукою середньої довжини з чубчиком. На обличчі зробила яскравий макіяж з оригінальними чорними стрілками на повіках. 


Спокуслива Демі Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle Демі Роуз LifeStyle
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