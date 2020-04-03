Демі Роуз вразила епатажним образом у мінібікіні: фото 18+
Сексапільна Демі Роуз, перебуваючи на карантині, ледь не щодня публікує еротичні фото та підігріває інтерес до своєї особистості. Знаменитість поділилася архівною фотографією в незвичному образі.
Зірка британського модельного бізнесу знає, як розбурхати мережу. Її світлини з нетерпнінням чекає майже 14-мільйонна аудиторія підписників і активно коментує, висловлюючи захоплення. Днями Демі поширила архівний кадр з подорожі в Йорданію.
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Гарячий кадр Роуз робила на Мертвому морі на території Ізраїлю, де проводила зимовий відпочинок. Головний акцент у її образі був на величезному бюсті, яким модель похизувалася у мінібікіні бронзового кольору.
Такий "аутфіт" зірка доповнила чорною перукою середньої довжини з чубчиком. На обличчі зробила яскравий макіяж з оригінальними чорними стрілками на повіках.
Спокуслива Демі Роуз / Instagram / @demirose
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