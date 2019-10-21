Демі Роуз закрила груди наліпками і знялась оголеною на фоні скель: еротичне фото 18+

Британська зірка соціальних мереж Демі Роуз завжди вміє дивувати своїх фанатів надвідвертими фото. Її нова фотоісторія вкотре це змогла довести.

Молода модель вже давно завоювала звання найпривабливішої моделі з пишними формами на просторах Instagram. Кількість її підписників невпинно збільшується, а фотографії Демі стають все відвертішими. Одна з її останніх зйомок розбурхала мережу не на жарт – Роуз знялась у червоному латексному пальті на голе тіло. Пишний бюст та звабливий погляд дівчини розтопили серце не одного фаната.

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Одразу ж після публікації звабливої фотосесії Демі Роуз вразила мережу новим фото, яке зробив митець, що підписаний на інстаграм-ресурсі як "dannydesantos". На еротичній світлині зірка приміряла крихітне бікіні чорного кольору та халат з капюшоном лавандового відтінку. Свої інтимні зони на грудях вона прикрила наліпками у формі сердець. Фотозйомка відбувалась у Червоних скелях, штат Невада, США.



Демі Роуз на фоні Червоних скель / Instagram / @demirosemawby

"Благословенної вам неділі", – провокативно підписала фото зірка. Менше, ніж за добу знімок оцінили більше півмільйона користувачів, засипавши Демі Роуз захопливими коментарями. Деякі з них поставили риторичні запитання, чи можна вважати такі кадри порнографічними, адже модель і справді продемонструвала всі свої принади у якнайвигіднішому світлі.