Демі Роуз засвітила груди у відвертому вбранні: сексуальне фото

Британська модель Демі Роуз вкотре поділилася спекотною світлиною. Знаменитість не втрачає жодної можливості продемонструвати свої пишні груди та ледь не щодня публікує гарячі фото.

Демі Роуз відома, як одна із найвідвертіших моделей сучасності. Її публікації в інстаграмі протягом декількох годин збирають сотні тисяч вподобань та їх активно обговорюють прихильники в коментарях. Демі є однією з тих, хто не соромиться показувати пишні форми, а, навпаки, пишається ними. Днями вона поширила в мережі черговий еротичний знімок.

Читайте також: Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми: спекотні фото

Зірка британського модельного бізнесу щоразу обирає вбрання, яке гарно підкреслюватиме груди та сідниці. Це може бути вишукана вечірня сукня, спортивний топ чи дуже відверте бікіні. Красуня вкотре продемонструвала свої принади під час прогулянки Лос-Анджелесом.

Демі Роуз вже декілька днів поспіль публікує гарячі кадри з Каліфорнії. Особливої уваги під час вибору аутфітів надає вбранню, де робить акцент на напів оголених грудях.

Для прогулянки сонячним Лос-Анджелесом зірка обрала короткі джинсові шорти синього кольору та білий верх, який ледве прикриває її пишні принади. На обличчі Роуз зробила макіяж, де виділила губи та додала на повіки тіні з блискітками. Волосся модель зібрала у хвіст та зробила легкі локони. На руках можемо побачити яскравий червоний манікюр.