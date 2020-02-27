Демі Роуз засвітила груди в яскравому купальнику: гарячі фото

Британська модель Демі Роуз вкотре продемонструвала свої пишні груди. Зірка опублікувала серію спекотних світлин у бікіні.

Знаменитість не втратила можливості похизуватися пишними формами. Демі Роуз поділилася фотографіями з велосипедної прогулянки, на яких позує у відвертому купальнику. Знімки зірка модельного бізнесу поширила на своїй сторінці в інстаграмі.

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На кадрах чарівна Демі позує в яскравому бікіні рожевого кольору, яке ледве закриває її груди. Красуня зібрала волосся у високий хвіст та зробила легкі локони, які прикрасила рожевою пов'язкою. На обличчі Роуз видно легкий повсякденний макіяж, а на руках – манікюр червоного кольору.

Модель на світлинах позує з велосипедом. Також можна побачити пухнастого білого кролика, який додає цим спекотним знімкам особливої ніжності.



Красуня Демі Роуз у яскравому бікіні / Instagram / @demirose



Демі Роуз тримає на руках пухнастого білого кролика / Instagram / @demirose



Демі Роуз у купальнику на велосипедній прогулянці / Instagram / @demirose