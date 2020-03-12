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Демі Роуз засвітила оголені груди: фото 18+

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Демі Роуз / Instagram / @demirose

Пишногруда модель Демі Роуз невтомно публікує гарячі фото. Знаменитість поділилася пікантними фото, на яких позує з оголеними грудьми.

Сексуальна на запальна Демі Роуз знає, як привернути до себе увагу та змусити активно обговорювати  свою особистість в мережі. Красуня-брюнетка з Британії ледь не щодня публікує еротичні фото з відпочинку, пікантних фотосесій та прогулянок. Зірка поділилася черговим відвертим кадром, на якому показала оголені груди.

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На знімках пристрасна модель позує на фоні засніжених гір. Вона одягнена в червоні штани з чорними вставками по боках, а оголені груди прикрила широкими смугастими підтяжками. Такий образ гарно підкреслив пишні форми Демі Роуз. Шию моделі прикрашає довга сяюча підвіска, а на вухах видно мінімалістичні сережки. 

Волосся Демі рівно вклала, а на обличчі зробила ніжний макіяж, виділивши губи нюдовим блиском. Також серед аксесуарів її прикрашають великі чорні окуляри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Демі Роуз Еротика LifeStyle
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