Демі Роуз засвітила оголені груди: фото 18+

Пишногруда модель Демі Роуз невтомно публікує гарячі фото. Знаменитість поділилася пікантними фото, на яких позує з оголеними грудьми.

Сексуальна на запальна Демі Роуз знає, як привернути до себе увагу та змусити активно обговорювати свою особистість в мережі. Красуня-брюнетка з Британії ледь не щодня публікує еротичні фото з відпочинку, пікантних фотосесій та прогулянок. Зірка поділилася черговим відвертим кадром, на якому показала оголені груди.

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На знімках пристрасна модель позує на фоні засніжених гір. Вона одягнена в червоні штани з чорними вставками по боках, а оголені груди прикрила широкими смугастими підтяжками. Такий образ гарно підкреслив пишні форми Демі Роуз. Шию моделі прикрашає довга сяюча підвіска, а на вухах видно мінімалістичні сережки.

Волосся Демі рівно вклала, а на обличчі зробила ніжний макіяж, виділивши губи нюдовим блиском. Також серед аксесуарів її прикрашають великі чорні окуляри.