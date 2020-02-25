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Демі Роуз засвітила пишні груди у відвертому вбранні: спекотні фото

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Демі Роуз / Instagram / @demirose

Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз не перестає ділитися відвертими знімками. Днями вона оприлюднила серію спекотних фотографій, на яких позує на вулицях Лос-Анджелеса.

Знаменитість не втрачає жодної можливості похизуватися своїми пишиними формами. Зазвичай, дівчина публікує світлини в бікіні, проте цього разу вона поділилася на своїй сторінці в інстаграмі декількома еротичними кадрами з Лос-Анджелеса.

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Для прогулянки американським містом британська модель обрала чорні лосини до коліна з напівпрозорими вставками по боках. Також на ній є чорний бюстгалтер, який підкреслює пишні груди Демі, та коротка джинсова куртка. До образу додала маленьку сумочку чорного кольору.

Волосся Роуз зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила звичний макіяж і виділила очі. На руках моделі можемо бачити манікюр червоного кольору. 

Такий образ знаменитості ще раз продемонстрував її спокусливу та сексуальну фігуру.

Демі Роуз
Пишногруда Демі Роуз на вулицях Лос-Анджелеса / Instagram / @demirose

Демі Роуз
Демі Роуз похизувалася привабливими сідницями / Instagram / @demirose

Демі Роуз
Демі Роуз обрала відверте вбрання для прогулянки / Instagram / @demirose

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Демі Роуз Еротика LifeStyle
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