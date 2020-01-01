Демі Роуз засвітила величезний бюст на відвертих знімках: 18+

Британська модель Демі Роуз приголомшила фанів черговими гарячими знімками, похизувавшись пружними грудьми у мікробюстгальтері.

Сексапільні знімки Демі, яка стала відомою у соціальних мережах завдяки своїм пишним формам, опублікувала на сторінці в інстаграмі.

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Нові світлини Роуз зробила на Мертвому морі на території Ізраїлю, де проводить зимовий відпочинок. Головним акцентом в образі британка зробила величезний бюст, засвітивши його у бікіні бронзового відтінку.

Модель доповнила "аутфіт" чорною перукою середньої довжини з чубчиком. Також дівчина зробила яскравий макіяж з оригінальними чорними стрілками на очах.



Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby



Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby



Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Раніше Демі Роуз розмістила не менш ефектні фото на фоні моря у чорному купальнику і капелюсі у тон. Мільйонна аудиторія підписників дівчини у захваті від кожної серії звабливих фото.