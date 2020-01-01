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Демі Роуз засвітила величезний бюст на відвертих знімках: 18+

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Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британська модель Демі Роуз приголомшила фанів черговими гарячими знімками, похизувавшись пружними грудьми у мікробюстгальтері.

Сексапільні знімки Демі, яка стала відомою у соціальних мережах завдяки своїм пишним формам, опублікувала на сторінці в інстаграмі

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Нові світлини Роуз зробила на Мертвому морі на території Ізраїлю, де проводить зимовий відпочинок. Головним акцентом в образі британка зробила величезний бюст, засвітивши його у бікіні бронзового відтінку. 

Модель доповнила "аутфіт" чорною перукою середньої довжини з чубчиком. Також дівчина зробила яскравий макіяж з оригінальними чорними стрілками на очах.

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Раніше Демі Роуз розмістила не менш ефектні фото на фоні моря у чорному купальнику і капелюсі у тон. Мільйонна аудиторія підписників дівчини у захваті від кожної серії звабливих фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Мода Демі Роуз
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