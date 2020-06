21 червня в Україні святкують День батька. Мета свята – відзначити внесок чоловіка у виховання дітей. З нагоди свята LifeStyle 24 розповідає про найвідоміших політиків та їхній дітей.

Серед українських політиків є багато щасливих та успішних батьків, які вміють поєднувати роботу та приділяти достатньо часу сім’ї, повідомляє 24 канал. Як виховують знамениті татусі своїх дітей – читайте в нашому матеріалі.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не любить афішувати своє особисте життя, втім викликає великий інтерес в українців. Багато людей цікавляться його сім’єю та процесом виховання дітей. Володимир та Олена Зеленські виховують двох дітей – 15-річну доньку Олександру та 7-річного сина Кирила.

Діти – це унікальна подія в житті людини! Дивлюся на них і розумію: вони чисті в помислах, вчинках, часом у своєму наївному лукавстві, якого набагато менше, ніж у нас дорослих. Вони хочуть бути вільними,

– розповів Зеленський в одному зі своїх інтерв’ю.

Зазвичай, Президент України завжди тепло відгукується про своїх дітей та щиро ними захоплюється. За його словами, дочка Олександра, після того, як він став президентом – намагається триматися подалі від уваги суспільства, але спроби сховатися від ажіотажу та піклування служби безпеки неможливі.

Втім 7-річний син Кирило завжди з гордістю розповідає оточенню, що його батько – президент. Володимир Зеленський навіть поділився випадком у сім'ї: "Приходжу додому, запитую: "Чому ніхто не вітається?" І чую свій голос по телевізору, мій виступ. А мій син каже: "Не заважай нам, ми дивимося президента!".

Петро Порошенко

Сім’ю Петра Порошенка називають однією з найміцніших в українському політикумі. Подружжя разом проживає щасливі та погані моменти пліч-о-пліч вже понад 30 років. Марина Порошенко стала кандидатом медичних наук і працювала кардіологом, але відмовилася від кар’єри заради сім’ї та дітей.



Сім'я Петра Порошенка

Найстарший син президента 35-річний Олексій Порошенко займається політикою, як і його батько. Свій політичний шлях він розпочав зі списків у партії "Батьківщина", а після завершення Євромайдану перейшов у партію "БПП".

Він закінчив КНУ ім. Шевченка за спеціалізацією міжнародних відносин. Згодом закінчив навчання в Лондонській школі економіки і політичних наук, ще пізніше – бізнес-школу у Франції. Одружений з топменеджеркою консалтингової фірми McKinsey&Company Юлією Порошенко, виховує двох дітей.

У 2000 році в Петра Порошенка народилися близнятка. Обоє закінчили Кловський ліцей іноземних мов. Для своїх доньок Порошенко обрав один із найпрестижніших і дорогих коледжів Великої Британії – Concord College.

Наразі Євгенія вивчає режисуру анімаційного кіно в University of the Arts in London, а Олександра – економіку в University College London.

19-річний син Петра Порошенка – Михайло також навчається в Лондоні. Він любить приковувати до себе увагу та часто потрапляє в скандали. Так, нещодавно в мережі з’явилося відео, як Михайло відривається на концерті російського репера Face. У 2017 році Михайло Порошенко одягнув футболку з надписом "Russia". Помітно, що Порошенку не до вподоби витівки молодшого сина, втім він зазначає, що не може постійно його контролювати.

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко намагається оберігати своїх дітей від публічності. Відомо, що у нього є троє дітей: Єгор-Даніель 2000 року народження, донька Єлизавета-Вікторія 2002 року народження та Максим-Олександр 2005 року народження. Дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова живе з дітьми в Німеччині, в Гамбурзі. Дружина мера Києва приїжджає до Києва не часто.

За словами Віталія Кличка, його найменший син Максим має сильний характер та намагається добитися всього, чого прагне. Хлопець займається спортом.

Наймолодший син поїхав на змагання в Ліверпуль по плаванню і зателефонував мені. Він сказав, що 400 хлопців змагалися і він привіз золоту медаль, став першим. Жодного разу я не отримував такого задоволення за всю свою кар'єру, як за досягнення сина,

– сказав Віталій Кличко.

Свого старшого сина Єгора-Даніеля Кличко називає філософом. Хлопець зміг самостійно вступити після школи до одного з кращих університетів Британії.

"Я був дуже здивований, коли він розіслав після школи свої тести і отримав позитивну відповідь від одного з найкращих університетів Британії. Я пам'ятаю як він готувався і пишаюся цим", – резюмував Кличко.

Донечка Віталія Кличка за його словами, постійно захищає його спокій та сон. "Вона принесе ковдру, накриє і в цей момент я найщасливіший батько у світі", – заявляє мер Києва.



Віталій Кличко з дітьми

Олег Ляшко

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко виховує з дружиною Росітою 17-річну доньку Владиславу. Донька часто підтримує батька та висловлює йому свою любов та вдячність.

"Мій тато – найголовніший і найкращий чоловік в моєму житті. Тато, я тобі дуже вдячна, що ти піклуєшся про мене, що кожну вільну хвилину від роботи ти проводиш зі мною. Дякую, що я завжди можу тобі подзвонити. Дякую, що ти в мене є!", – зазначила Владислава під час звітної конференції фракції РПЛ.



Олег Ляшко з дружиною та донькою

Олег Ляшко нещодавно на своїй особистій сторінці у фейсбуці опублікував добірку фотографій з Владиславою та заявив, що вона в нього – найкраща у світі.

17 травня 2020 року Олег Ляшко вдруге став батьком. У нього народився син.

Народився син! Дякую Богу і дружині за найбільше щастя на світі! Щиро дякую нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку,

– мовиться в його дописі.

Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий – багатодітний батько, у нього п’ятеро синів: Іван-Павло, Тадей-Лука, Михайло, Йосиф і найменший Антоній.



Діти Андрія Садового

За словами Садового, вони з дружиною не планували таку велику родину, але Бог дав, тому вони з вдячністю це прийняли.

Проблем із забезпеченням та вихованням п'ятьох синів у Садового, за його словами, ніколи не було. Коли він одружився у 32-річному віці, вже на той час був самостійною людиною.

Завжди знаходьте час на виховання своїх дітей. Якщо ви знайдете на них час, це будуть ваші діти, а якщо не знайдете, це будуть егоїсти, і ви будете їм розповідати, як вам важко. І не забувайте – як ви поводитеся зі своїми батьками, так ваші діти будуть поводити себе з вами. Все просто і зрозуміло,

– зазначив мер Львова.

Юрій Бойко

Співголова фракції ОПЗЖ 61-річний Юрій Бойко має трьох синів та трьох дочок – між старшою та наймолодшою дитиною різниця 24 роки.

Секрет нашої сім'ї в тому, що ми одне ціле. Я себе не уявляю без моєї дружини, вона без мене. У нас і думки не було, що ми поїдемо кудись відпочивати порізно, що хтось кудись поїде без сім'ї. З роками ми стали одним цілим,

– сказав Юрій Бойко в інтерв’ю програми "Особиста територія".

Він також розповів, що старші діти допомагали виховувати молодших. Звісно, першим дітям вони з дружиною приділяли найбільше уваги, однак потім стало менше часу, і старші почали піклуватися про молодших. За його словами, у їхній сім’ї ніколи не було няньок і чужих вони в сім’ю не пускали.



Діти Юрія Бойка (архівне фото)

"Ми хотіли багато дітей. Кількість ми не задумували, так вийшло. Спочатку двоє – син і дочка, потім перерва 7 років, і ще дочка і син, потім знову 7 років, і ще двоє", – зазначив Бойко.

Старший син Анатолій з дитинства захоплювався комп'ютерами, закінчив КПІ і займається улюбленою справою. Дочка Ярослава закінчила інститут іноземних мов і займає пост креативного директора журналу L'Officiel Hommes, а дочка Уляна займає пост головного редактора журналу L'Officiel.