Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День батька. Таке особливе свято надихнуло журналістів 24 каналу на перегляд стрічок, в яких татусі готові подолати будь-які труднощі задля своїх дітей.

Сильні та грізні чоловіки можуть змінитись після народження дитини. Це і доводять стрічки, які вже зворушили мільйони глядачів. У День батька 24 канал пропонує переглянути милі та мотивуюючі фільми, що доводять: татусі можуть все!

Рекомендуємо Найкращі фільми за версією IMDb: 250 стрічок, які варто переглянути кожному

"У гонитві за щастям"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 8,0

Головні актори: Вілл Сміт, Джейден Сміт, Тенді Ньютон, Браян Гоу, Джеймс Карен

Чимало людей намагаються розбагатіти, покладаючись на фортуну. А от біржовий брокер Кріс Гарднер намагається вийти зі злиднів наполегливою та копіткою працею. Головним мотиватором для нього є син Крістофер, який залишився з батьком, коли його мама втекла до Нью-Йорка. Головні герої пройдуть чимало випробувань та покажуть, наскільки сильними є сімейні зв'язки.

Цікаво, що ролі Кріса і його сина Крістофера виконали реальні родичі. Вілл Сміт зі своїм нащадком Джейденом вперше постали на знімальному майданчику, відтак трепетну любов їм не доводилось вдавати.

Дивіться трейлер до фільму "У гонитві за щастям": відео

"Місце під соснами"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 7,3

Головні актори: Раян Гослінг, Бредлі Купер, Єва Мендес, Рей Ліотта, Бен Мендельсон, Роуз Бірн

У кримінальній драмі каскадер Люк, який виступає на небезпечному шоу, дізнається, що став батьком. Його дівчина народила сина, не сказавши йому про вагітність. Тому тепер молодий і бідний татусь хоче зробити все для того, аби його сім'я була забезпеченою. Та для цього він наважується на відчайдушний крок: чоловік скоює пограбування.

Драма змусить задуматись над стосунками батьків і дітей, а також наслідками свого вибору.

Дивіться трейлер до фільму "Місце під соснами": відео

"Обдарована"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,6

Головні актори: Кріс Еванс, Маккенна Грейс, Ліндсі Дункан, Дженні Слейт, Октавія Спенсер

У фільмі "Обдарована" Френк Адлер – не біологічний батько дівчинки Мері. Він виховує школярку після смерті своєї сестри. Та Мері – не проста дитина, вона з легкістю розв'язує найскладніші математичні завдання, які не під силу навіть дорослим. Коли всі радять віддати обдаровану школярку на спецнавчання в університет, Френк не хоче забирати у неї дитинство. Він готовий на все, аби захистити маленьку Мері.

Дивіться трейлер до фільму "Обдарована": відео

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"2+1"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,4

Головні актори: Омар Сі, Клеманс Поэзі, Антуан Бертран

Самуель звик щодня проводити час на вечірках та зустрічати все нових красунь. Однак повернення колишньої дівчини Крістін назавжди змінює його життя. Вона знайомить Самуеля з його новонародженою донькою та залишає дівчинку татусю. Це аж ніяк не входило у плани ловеласа: з маленькою Глорією він вирушає до Великої Британії, де налагоджує життя з дитиною.

Дивіться трейлер до фільму "2+1": відео

"Додому"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,7

Головні актори: Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов

На один рівень з голлівудськими стрічками можна з легкістю поставити українську драму "Додому". Фільм розповідає про кримського татарина Мустафу, який дізнається про смерть старшого сина в Києві. Щоб поховати свого первістка за традиціями, він хоче привезти його тіло до окупованого Криму. Окрім цього, Мустафа забирає і молодшого сина, з яким упродовж всієї дороги намагається порозумітись.

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"Капітан Фантастік"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,9

Головні актори: Вігго Мортенсен, Джордж Мак-Кей, Саманта Іслер

За сюжетом, головний герой Бен Кеш вже давно розчарувався у суспільстві та способі життя людей, тому зі своїми шістьма дітьми він оселяється в лісі. Там батько з дітьми полюють, висаджують овочі та навіть отримують освіту. Завдяки Бену всі знають кілька іноземних мов, філософію, історію, квантову фізику, літературу та право. Щодня вони обговорюють прочитану книгу та отримують все нові знання. І тільки прагнення попрощатись з померлою дружиною змусило Бена Кеша вивезти дітей з лісу та показати цивілізацію. Їхня подорож підкорила глядачів.

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"Ми купили зоопарк"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 7,1

Головні актори: Метт Деймон, Скарлетт Йоганссон, Томас Гейден Черч, Колін Форд, Меггі Елізабет Джонс

Світ природи та стосунків батька з дітьми чудово розкрито у фільмі "Ми купили зоопарк". За сюжетом, Бенджамін Мі втрачає дружину та залишається з двома дітьми. Щоб донька та син легше пережили втрату, він вирішує переїхати до невеличкого села, де купує справжній зоопарк з 200 тваринами. Тепер головні герої змушені не тільки налагодити своє життя, але й подбати про істот, яким не вижити без Бенджаміна та його дітей.

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