21 червня в Україні та світі святкують День батька. В цей особливий день люблячі діти вкотре можуть розповісти найдорожчим про свої почуття, обійняти та побути поруч. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку привітань від зіркових дітей для їхніх батьків.

Знаменитості із різних куточків світу долучилися до привітань з нагоди чудового свята. Деякі татусі розповідають, що для них означає цей особливий статус та публікують зворушливі кадри із нащадками, а деякі приймають вітання від дітей та дружин, які висловлюють любов та подяку. Хто вже встиг поділитися чуттєвими моментами з батьківства – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Володимир Остапчук

"Тато – це коли ти для дітей і принц і принцеса одночасно", – підписав кумедне відео телеведучий.

Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя сьогодні святкує ще й день народження. З цієї нагоди його дружина, співачка Alyosha поділилася чуттєвим фото та написала зворушливе привітання: "Кожна жінка підсвідомо обирає саме того чоловіка, який буде найкращим батьком для дітей. А значить і міцну опору, найкращого друга, найкращого коханця і людину, з якою хочеться прожити щасливе життя, якій довіряє на всі 100 відсотків. Я неймовірно щаслива, що мій коханий чоловік і тато наших чарівних діток саме ти! З днем народження та з Днем батька, коханий Тарас Тополя."

Принц Чарльз

На офіційній сторінці герцогів Уельських в інстаграмі з нагоди Дня батька з'явилися архівні світлини. На першому фото молодого принца Чарльза тримає на руках його батько, герцог Единбурзький. Поряд із ним є матір принца, королева Єлизавета ІІ, яка несе його сестру, принцесу Анну. Фотографія була зроблена в Кларенсі в 1951 році. На іншому фото принц Уельський зображений разом із двома синами на Кубку Поло Сіренсстер у 2004 році.

Незалежно від того, як вас називають діти: батько, тато, татусь, бажаємо вам щасливого Дня батька!

– написали в дописі.

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Петро Порошенко

Петро Олексійович згадав свого покійного батька, який пішов із життя зовсім недавно: "Сьогодні перший День батька, коли тата нема... Ти був для мене справжнім другом, вчителем, відповідальним громадянином і просто великим українцем. Вічні цінності, які ти сповідував, житимуть у мені, у твоїх онуках і правнуках. Завдяки тобі я вмію любити людей і життя, вірити у Бога і власні сили, захищати родину, друзів, державу, працювати за покликом душі, зберігати гідність у часи негараздів. Люблю тебе і дуже за тобою сумую.Якщо у вас є така можливість – обійміть ваших рідних просто зараз і розкажіть, як ви їх любите. Якщо ж ваші батьки уже пішли у вічність, згадайте їх та помоліться. У цей День батька бажаю усім: хай ваші батьки будуть поруч якомога довше", – написа у публікації Порошенко.

Іван Хомячук

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова привітала свого чоловіка з чудовим днем. Подружжя виховує доньку та чекає на появу другої дитини.

Дорогі наші татусі, вітаємо вас з вашим святом. Дякуємо вам велике за те, що ви є у нас, наші захисники. Любимо тебе та цінуємо, наш любий Іван Хомячук. Ти найкращий тато на світі. Я вдячна долі, що саме ти став батьком цієї маленької дівчинки. Ти – наше все. Бережи себе і нас,

– зворушливо написала Ілона.

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Девід Бекхем

Зіркова дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася яскравим сімейним фото та привітала чоловіка, футболіста Девіда Бекхема: "З Днем батька! Ми всі тебе дуже любимо і цілуємо."