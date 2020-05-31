31 травня відзначається Всесвітній день білявок. Це свято було започатковане американськими білявками після виходу фільму "Білявка в законі" у 2001 році. Журналісти LifeStyle 24 вирішили в цей день розповісти вам про білявок, яких знають всі.

Мерилін Монро, Марлен Дітріх, Грейс Келлі та багато інших білявок – вони всі такі різні, але дуже талановиті. Ефектні білявки в різні часи завжди привертали до себе увагу: їх любили, наслідували, ними захоплювалися. Час минає, стандарти краси змінюються, але цих світловолосих жінок ми назавжди закарбували у нашій пам'яті, адже саме вони закріпили моду на білявий колір волосся повідомляє 24 канал.

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Найефектніші білявки, яких знає людство

Мерилін Монро

Однією з найвідоміших білявок в історії кіно та головним секс-символом всіх часів та народів, безумовно, є Мерилін Монро. Модель формату pin-up, справжньою зіркою стала після фільму "Ніагара". В той час білявка зводила з розуму всіх чоловіків своєю красою та сексуальністю. Перед нею не могли встояти ні президенти, ні актори, ні продюсери. Деякі дослідники вважають, що у Монро було понад сто коханців. Білявка стала героїнею обкладинки першого номера журналу Playboy.



Мерилін Монро – найвідоміша білявка в історії кіно

У 1955 році акторка знялася в стрічці "Сім років бажання", яка стала знаменитою завдяки сцені з її сукнею. Епізод, коли через потік повітря з решітки вентиляційної системи Нью-Йоркського метро спідниця білого плісированого костюма головної героїні злітала вгору, зробив Мерилін секс-символом своєї епохи. Хоч і життя найсексуальнішої жінки XX століття обірвалося майже 58 років тому, її образ досі залишається одним із найбільш упізнаваних у світі.



Знаменитий кадр Мерилін Монро

Марлен Дітріх

Марлен Дітріх – жінка-загадка, вона була вишуканою, пристрасною та норовливою. Її образ, створений у 1930-40 роки досі вважається еталоном елегантності. Одягнути смокінг і залишитися в ньому спокусливою – цей сміливий крок вписав ім'я акторки Марлен Дітріх в історію і надихнув мільйони жінок наслідувати її приклад.



Марлен Дітріх

Німкеня підкорила Голлівуд своїми маскулінними образами та назавжди закарбувала свій легендарний стиль. Вона запам’яталася усім неприродно тонкими бровами та своєю вимогливістю. Дітріх дуже любила прикраси та хутра, на примірці могла стояти по 8 годин, змінюють цигарку одну за одною. Акторка хоч і привертала до себе увагу, але вдавала холодну та неприступну красуню.



Марлен Дітріх любила світлини з сигаретами

Грейс Келлі

Княгинею Монако Грейс Келлі досі захоплюються не лише чоловіки, але й жінки. Дружина князя Монако та володарка "Оскару" досі залишається на 13 місці в списку "100 найбільших зірок в кіно".

Грейс Келлі стала втіленням гарного смаку та іконою стилю: вона завжди виглядала елегантно і витончено. Носити дорогий одяг майбутня княгиня звикла ще з дитинства – вона виросла в дуже забезпеченій американської сім'ї, де з дитинства дівчинці прищепили смак і стриманість у всьому.

Її краса назавжди увійшла в історію і навіть забезпечила власний біографічний фільм. А завдяки своєму кольору волосся і "холодній" красі Грейс Келлі стала однією з актрис, яких називали "Хічкоківська блондинка" – саме такий типаж найбільше подобався знаменитому режисерові.



Кадр з фільму "Вікно у двір"

За пишним весіллям Грейс та князя Монако Реньє III стежили 30 мільйонів глядачів, а біля церкви зібралися десятки журналістів і фотографів, аби зробити світлини, що потім прикрасили десятки обкладинки глянців. Цей весняний день преса назвала "весіллям століття".



Весілля Грейс Келлі

Смерть княгиню заскочила у 52 роки у власній автівці. Чи то не вписавшись поворот через швидкість, чи через інсульт, Грейс потрапила в аварію. Княгиня впала в кому, наступного дня її відключили від апарату штучного життя.

Бріжіт Бардо

Бардо стала секс-символом 1960-х роках в амплуа білявки з сигаретою в зубах та сорочці на голе тіло. Макіяж smoky-eyes та пухкі нафарбовані губи – це б'юті-тренди, які дійшли до нас ще з тих часів. Саме вона ввела в моду сорочки зав’язані на животі.



Бріжіт Бардо

Від її краси втрачали голову всі чоловіки після того, як юна красуня знялася у фільмі "І Бог створив жінку". Навколо Бріжіт створилася масова істерія: з нею хотіли працювати всі режисери, жінки копіювали її стиль, а чоловіки заради неї йшли на неймовірні вчинки.

Третій чоловік Бардо мультимільйонер Гюнтер Закс скинув з вертольота на її віллу понад тонну троянд, а ліванський бізнесмен Гай Пара вибудував на її честь готель Byblos у Сан-Тропе.

Мадонна

За Мадонною щільно закріпилося звання "королеви поп-музики" ще кілька десятиліть тому. Ця видатна артистка займає перше місце в рейтингу найбільш комерційно успішних зірок в історії музики. Співачка не боїться експериментувати з музичними напрямками і сміливими образами, що допомагає їй залишатися популярною, навіть у 60-річному віці.



Мадонна не втрачає своєї популярності досі

Білявка демонструє в мережі свої чудові розтяжки, часто займається спортом та навіть позує у ванній. Вона задала не лише тон поп-музиці, але від початку своєї кар'єри красувалася на іменитих обкладинках глянців. У свій час вона надихала відомих дизайнерів на створення колекцій. Нею захоплювалися Жан-Поль Готьє, Донателла Версаче, бренди Dolce & Gabbana, Louis Vuitton та багато інших.

Відома американська співачка Мадонна вже давно довела, що для неї неважлива думка інших, тож вона живе так, як їй подобається. Навіть у своєму 60-річному віці Мадонна не соромиться публікували провокативні світлини в прозорій білизні. Втім попри критику, шанувальники досі нею захоплюються та обожнюють її музику.

Памела Андерсон

Білявка в червоному купальнику Памела Андерсон надовго закріпила собі статус секс-символа 1990-х років. За нею спостерігали чоловіки не лише з екранів телевізора, але й милувалися постерами з чоловічого журналу Playboy. Культовий серіал "Рятівники Малібу" приніс зірці неабияку славу.



Памела Андерсон на піку своєї популярності

У той період Памела Андерсон звернулася до пластичного хірурга для проведення операції зі зміни розміру свого бюста. Спочатку вона збільшила груди до 4-го розміру, але незабаром змінила його на 5-ий.

Пізніше Памела зробила кілька операцій зі збільшення губ, періодично покращувала овал обличчя, використовуючи ботоксні ін'єкції та неодноразово проводила ліпосакцію на стегнах.

У своєму 52-річному віці акторка та модель намагається тримати себе у формі, та навіть любить шокувати своїх прихильників оголеними світлинами.

Клаудія Шиффер

У 2020 році культовій моделі кінця 1980 початку 1990-х років Клаудії Шиффер виповниться 50 років. Довгонога білява красуня завоювала сотні подіумів, на неї рівнялись усі жінки того часу. Муза багатьох дизайнерів створила приголомшливу кар'єру та внесла свій внесок у fashion-індустрію.



Клаудія Шиффер в молодості

Вона була улюбленицею Карла Лагерфельда, позувала для Chanel і L'Oreal та була найвисокооплачуванішою супермоделлю тих часів, жодна світська подія не проходила без неї. Крім того, вона знялася в декількох фільмах, видала книгу про себе.

Зараз Шиффер замість світських заходів обрала спокій вдома в колі сім'ї, а інтенсивний макіяж замінює природним мейкапом. Супермодель завжди заявляла, що ніколи не лягала під ніж хірурга. І своєму чудовий вигляд зараз завдячує лише завдяки здоровому сну, спорту та здоровому харчуванню.