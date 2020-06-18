Щороку 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Припадає це свято в неділю, тож українці матимуть ще один додатковий вихідний в понеділок, 29 червня.

У червні українці вже мали один додатковий вихідний на День Святої Трійці, який припав на неділю, додатковий вихідний був у понеділок. Наприкінці червня українці також будуть відпочивати три дні поспіль – з суботи по понеділок, інформує 24 канал.

Історія ухвалення Конституції України

У ніч з 27 на 28 червня 1996 року впродовж 23 годин Верховна Рада після багатомісячних дебатів ухвалила Конституцію України. Проголосували за новий закон 315 депутатів. Процес ухвалення Закону назвали "конституційною ніччю".

Читайте також Вихідні у червні 2020: скільки будуть відпочивати українці

У сесійній залі депутати враховували зауваження президента Леоніда Кучми, підтримували всі спірні питання щодо державних символів України та державної мови. Тоді вперше прозвучав затверджений Конституцією національний гімн.

"Є Конституція!", – такими словами голова Верховної Ради Олександр Мороз оголосив результати голосування. Основний Закон набрав чинності з дня прийняття. Після ночі роботи для депутатів влаштували невеликий банкет з шампанським і цукерками.

Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, а також забезпечення прав людини та громадянина, що сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

За допомогою Конституції кожен президент України складає присягу на вірність народу, поклавши руку на неї і Пересопницьке Євангеліє.

Які ще свята нас чекають у червні

20 червня – День літнього сонцестояння;

21 червня – День батька. Міжнародний день йоги;

22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні;

25 червня – День моряка;

26 червня – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками;

27 червня – День любителів риболовлі;

28 червня – День Конституції України. День молоді.