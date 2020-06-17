День літнього сонцестояння у 2020 році припадає на 20 червня. Цей день вважається найдовшим у році, адже Сонце досягає своєї максимально високої позиції.

День літнього сонцестояння – це період, коли Сонце у своєму русі по екліптиці потрапляє в північну точку, або в південну точку. Такі періоди бувають двічі в рік – 20 або 21 грудня у день зимового сонцестояння та 20 або 21 червня у день літнього сонцестояння. Такі дати випадають у звичайні роки, але у високосному році день літнього сонцестояння припав на 20 червня.

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У 2020 році літнє сонцестояння відбудеться 20 червня о 21:44 за UTC. За київським часом літнє сонцестояння настане 21 червня о 00:44. Тривалість найдовшого дня в році буде 17 годин і 33 хвилини. А найкоротша ніч триватиме менш ніж 6,5 годин і складе всього чверть доби.

Від початку літнього сонцестояння в Північній півкулі починається літо за астрономічними годинами. Саме від цього дня світлий час доби починає поступово спадати, а ніч, навпаки, зростати. Так триватиме до дня зимового сонцестояння – 21 грудня.

Ритуали та традиції в день літнього сонцестояння

День літнього сонцестояння язичники почали відзначати ще задовго до нашої ери. Цей день для наших предків мав велике значення, адже від нього залежало багато сфер життя. В день літнього сонцестояння вони веселилися, стрибали через вогнище та просто співали пісні.



День літнього сонцестояння колись проводили гучними гуляннями

Сонцеворот шанували всі народи, адже вірили в надзвичайну магію дня літнього сонцестояння та об’єднання всіх чотирьох стихій – вогню, води, землі та повітря.

У давнину в цей день проводили ритуали за участю вогню та води. До прикладу, вважалося, що купання у водоймах очищують душу. Полум'я мало властивості очищення: матері спалювали сорочки хворих дітей. За повір'ям, разом з одягом горіла і хвороба.

Зустріти схід сонця цього дня вважається гарним знаком. Предки були переконані, що це дає сили і здоров'я на весь рік і оберігає від неприємностей. Зранку рекомендовано вмитися росою, яка має цілющі властивості.

У день літнього сонцестояння, як і на Купала, можна поворожити на вінках, пущених у воду. Для того, аби здійснити своє бажання – треба сплести вінок з польових квітів. Під час процесу плетіння треба думати про бажане або читати молитву. Якщо ваш вінок попливе і не потоне – на вас чекає успіх та добра доля. Такий обряд найбільше популярний серед дівчат, які хочуть знайти собі пару чи вийти заміж.



Цього дня можна дізнатися свою долю

Хто хоче притягнути у своє життя багатство – на день літнього сонцестояння треба взяти увесь дріб’язок зі свого гаманця та заховати під порогом оселі.

Вважається, що будь-яке бажання задумане в день літнього сонцестояння – обов’язково здійсниться. Вранці треба підійти до вікна та дивлячись на сонце промовити: "Сонечко-батечку, сонечко червоне, допоможи мені у справі моїй, виконай мрію мою, світлом яскравим освіти, променем зігрій". Після цього треба загадати бажання. Кажуть, що воно повинно здійснитися впродовж року.



Ритуали в день літнього сонцестояння 2020