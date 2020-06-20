День літнього сонцестояння: які існують прикмети, що можна і не можна робити в цей день
20 червня 2020 року настане день літнього сонцестояння о 21:44 за UTC. За київським часом літнє сонцестояння настане 21 червня о 00:44. З цього дня почнуться коротші дні, а вечори стануть довшими. Літнє сонцестояння започатковує астрономічне календарне літо.
День літнього сонцестояння завжди вважався магічним днем. Сонцеворот святкували ще в давнину, цикли Сонця були засадничими у багатьох віруваннях і релігіях. Вважалося, що як ви проведете день літнього сонцестояння, так пройде для вас увесь рік.
До теми День літнього сонцестояння 2020: дата, традиції та ритуали
– Якщо в небі багато зірок – буде грибне літо.
– У цей день починали прополювання. Вважалося, що якщо в день літнього сонцестояння не почати полоти город, то урожай буде мізерним.
– Людина, яка народилася в таке свято, володіє даром лікувати людей ліками і травами.
– Дівчатам, які хочуть вийти заміж, потрібно поводити хороводи біля трьох вогнищ, тоді бажання здійсняться, і вони знайдуть собі пару в цьому ж році.
Літнє сонцестояння у 2020 році припадає на 20 червня
Що можна робити в день літнього сонцестояння
- Роса в цей день володіє магічними властивостями. Зібрана вами роса дасть вам красу та молодість і збереже вашу красу надовго. Пийте в цей день багато води і вмивайте нею лице, адже вода володіє магічними властивостями: лікує хвороби та наділяє вас красою та привабливістю.
- Зустріньте день літнього сонцестояння на світанку. В цей час енергетика найбільш сприятлива для вас та вашого життя. Реалізація вашого бажання не заставить вас довго чекати.
- Будь-які ваші думки в цей день матеріалізуються. Тож будьте в гарному гуморі, мрійте, ставте цілі, плани на майбутнє. Думайте позитивно і налаштовуйте себе на краще життя.
- День вважається дуже сильним в енергетичному плані, тож все, що ви побажаєте собі, виповниться з великою ймовірністю, відтак будьте акуратнішими із загадуванням мрій, стежте за своїми емоціями і в жодному разі не бажайте нікому зла.
Усі найзаповітніші бажання задумані в день літнього сонцестояння – здійснюються
Що не можна робити в день літнього сонцестояння
- Уникайте в цей день негативних емоцій. Рекомендується не скандалити, не з'ясовувати стосунки, не бути сумним та ображеним на когось, адже ваша поведінка та внутрішній стан позначиться на вашому майбутньому.
- Не тікайте в цей день від сонця. Якщо день дуже спекотний, то ненадовго підставте обличчя на промені сонця та поглинайте сонячну енергію.
- У день літнього сонцестояння дуже велика енергетика сонця, відтак не рекомендується грати з вогнем та ігнорувати правила поведінки і безпеки, адже можете викликати гнів цієї стихії.