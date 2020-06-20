20 червня 2020 року настане день літнього сонцестояння о 21:44 за UTC. За київським часом літнє сонцестояння настане 21 червня о 00:44. З цього дня почнуться коротші дні, а вечори стануть довшими. Літнє сонцестояння започатковує астрономічне календарне літо.

День літнього сонцестояння завжди вважався магічним днем. Сонцеворот святкували ще в давнину, цикли Сонця були засадничими у багатьох віруваннях і релігіях. Вважалося, що як ви проведете день літнього сонцестояння, так пройде для вас увесь рік.

До теми День літнього сонцестояння 2020: дата, традиції та ритуали

Прикмети в день літнього сонцестояння – Вранці багато роси – до багатого врожаю. – Якщо у цей день буде гриміти, то чекайте затяжної негоди. – На день сонцестояння необхідно покласти біля порогу будинку кропиву, тоді всі напасті обійдуть ваш дім стороною. – Дощ в літнє сонцестояння – буде неврожай і бідний рік.

– Якщо в небі багато зірок – буде грибне літо.

– У цей день починали прополювання. Вважалося, що якщо в день літнього сонцестояння не почати полоти город, то урожай буде мізерним.

– Людина, яка народилася в таке свято, володіє даром лікувати людей ліками і травами.

– Дівчатам, які хочуть вийти заміж, потрібно поводити хороводи біля трьох вогнищ, тоді бажання здійсняться, і вони знайдуть собі пару в цьому ж році.



Літнє сонцестояння у 2020 році припадає на 20 червня

Що можна робити в день літнього сонцестояння

Роса в цей день володіє магічними властивостями. Зібрана вами роса дасть вам красу та молодість і збереже вашу красу надовго. Пийте в цей день багато води і вмивайте нею лице, адже вода володіє магічними властивостями: лікує хвороби та наділяє вас красою та привабливістю.

Зустріньте день літнього сонцестояння на світанку. В цей час енергетика найбільш сприятлива для вас та вашого життя. Реалізація вашого бажання не заставить вас довго чекати.

Будь-які ваші думки в цей день матеріалізуються. Тож будьте в гарному гуморі, мрійте, ставте цілі, плани на майбутнє. Думайте позитивно і налаштовуйте себе на краще життя.

День вважається дуже сильним в енергетичному плані, тож все, що ви побажаєте собі, виповниться з великою ймовірністю, відтак будьте акуратнішими із загадуванням мрій, стежте за своїми емоціями і в жодному разі не бажайте нікому зла.



Усі найзаповітніші бажання задумані в день літнього сонцестояння – здійснюються

Що не можна робити в день літнього сонцестояння