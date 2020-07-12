Свято Петра і Павла: що не можна робити в цей день
У неділю, 12 липня, вірячи відзначають церковне свято Петра і Павла, в народі свято називають Петрів день. Свято апостолів Петра і Павла запроваджене на честь учнів Ісуса Христа, які загинули мучинецькою смертю. Що не можна робити в цей день – читайте далі.
Священнослужителі на свято Петра і Павла закликають людей ділитися своєю вірою з іншими, адже саме в цей день слова віри легко знаходять шлях до серця безбожних, інформує 24 канал.
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Що не можна робити на Петра і Павла
– У свято Петра і Павла категорично забороняється займатися важкою фізичною працею, хатніми роботами, прибиранням та іншим.
– Цього дня рекомендовано уникати сварок та конфліктів.
– У день Петра і Павла не можна шити, в’язати чи вишивати.
– Цього дня не можна проводити вінчання та укладати шлюби.
– Хоча й на Петра і Павла закінчується Петрів піст, але церква все одно забороняє вживати алкоголь в цей день.
– Не рекомендовано на Петра і Павла давати або брати щось у борг.
– За традиціями наших предків, у це свято не варто відпочивати на воді. У народі вважалося, що Петро – покровитель рибалок, тому в цей день вони молилися святому, освячували воду і вмивалися джерельною водою. Але рибалки купалися, щоб вода не "забрала їх у жертву".
– За давніми повір’ями, після вечері в день Петра і Павла не можна було прибирати їжу зі столу. Наші предки вважали, що ця їжа залишається для померлих родичів. А якщо це правило порушували, потрібно було йти до церкви і ставити свічку за упокій.