8 липня в Україні відзначають День родини. Це свято не могли оминути увагою журналісти LifeStyle 24, тому пропонуємо провести вечір із доброю сімейною комедією, яка зможе розсмішити вас.

Звісно, нові фільми про родини часто повторюють класику світового кінематографа. Однак це аж ніяк не впливає на настрій глядачів, які залюбки переглядають такі комедії та сміються над витівками головних героїв. До добірки 24 каналу увійшли фільми за останні 5 років, тому, якщо ви ще їх не бачили, тоді маєте чудову нагоду зробити це, адже стрічки можна переглядати онлайн.

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"Дулітл"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 5,6

Вікові обмеження – немає

Сімейна комедія про доктора Дулітла стала улюбленою для багатьох кіноманів. Тому у 2020 році у Голлівуді презентували продовження знаменитої історії. За сюжетом, Джон Дулітл вирушає у захопливу мандрівку на пошуки чудодійних ліків, які зцілять королеву Англії. Супроводжують його звірі, з якими головний герой може спілкуватись, і хлопець Томмі, що мріє стати асистентом доктора Дулітла.

Дивіться трейлер до фільму "Дулітл": відео

"Шазам"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,1

Вікові обмеження – 16+

Це супергеройська стрічка, яка розповідає про проблемного підлітка Біллі Бетсона. Через свої витівки він переходить від одної сім'ї до іншої. Та одного дня головний герой отримує від чарівника особливу силу: тепер він може перевтілюватись у супергероя, вимовивши слово "Шазам". Та не встиг він опанувати нові здібності, як на нього чекає двобій з небезпечним доктором Сіваною. І допоможе йому в боротьбі нова сім'я.

Дивіться трейлер до фільму "Шазам": відео

"Їжак Сонік"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Вікові обмеження – немає

Комедійна стрічка "Їжак Сонік" зуміла підкорити глядачів під час прокату. Наразі ж фентезі, створене для всієї сім'ї, є в українському дубляжі онлайн.

За сюжетом, поліцейський Том прагне зробити кар'єру та покинути маленьке містечко. Однак досягнути успіху йому ніяк не вдається, поки він не зустрічає інопланетну істоту Соніка. Прибулець нагадує їжака, що може рухатись із блискавичною швидкістю. Аби спіймати його, влада наймає безжального доктора Айво, якого зіграв Джим Керрі. Навіжений хоче захопити всю планету, а завадити йому має намір Том і Сонік.

Дивіться трейлер до фільму "Їжак Сонік": відео

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"Хроніки Різдва"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,1

Вікові обмеження – 12+

Хоч за вікном – літо, однак не варто відмовлятись від перегляду чудової сімейної комедії "Хроніки Різдва". За сюжетом, Тедді та Кейт хочуть довести існування Санти. Діти пробираються до його сан, щоб зняти все на відео. Однак від таких гостей Санта Клаус втрачає керування та розбиває свій транспорт. Тепер Різдво опиняється під загрозою, а маленькі розбишаки беруться виправляти ситуацію. На глядачів чекають захопливі пригоди, подані авторами стрічки з гумором.

Дивіться трейлер до фільму "Хроніки Різдва": відео

"Родина за хвилину"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,3

Вікові обмеження – 12+

Головні герої Піт та Еллі після насмішок родичів задумуються над всиновленням дитини. Вони записуються на спеціальні курси і беруть на кілька місяців одразу трьох діток з сиротинця. Та вони ще не здогадуються, з якими курйозами стикнуться завдяки Ліззі, Хуану та Літі.

Дивіться трейлер до фільму "Родина за хвилину": відео

"Життя і мета собаки"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,1

Вікові обмеження – немає

Це неперевершений сімейний фільм, який розповідає курйозну історію одного собаки Бейлі. Він був найкращим другом хлопчика Ітана та зростав разом з ним. Однак життя домашнього улюбленця закінчилось, а після переродження він опинився в інших господарів. Так стається кілька разів, а упродовж комедійної стрічки Бейлі шукає відповідь на головне питання: "Яка ж ціль його життя". І щоразу відповідь захоплює глядача.

У 2019 році на великий екран вийшло продовження фільму з назвою "Подорож хорошого пса".

Дивіться трейлер до фільму "Життя і мета собаки": відео

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"9 життів"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 8,3

Вікові обмеження – немає

Успішного бізнесмена Тома Бренда більше цікавить його компанія, аніж сім'я. Тому головний герой часто пропускає сімейні свята і не дотримується обіцянок. Але одного дня все змінюється: він перетворюється на кота, який оселяється у своєму розкішному будинку та нарешті проводить час з дружиною і донькою. Але як тепер Тому повернути людську подобу?

Дивіться трейлер до фільму "9 життів": відео

"Хто в домі тато"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,2

Вікові обмеження – 12+

Уже 8 місяців Бред та Сара одружені та виховують двох дітей від першого шлюбу жінки. Чоловік намагається подружитись з нащадками, однак йому це не дуже вдається. Ще більше ситуація загострюється, коли до них приїжджає біологічний батько дітей – Дасті. З того часу життя головного героя перетворюється на суцільну серію курйозів.

Дивіться трейлер до фільму "Хто в домі тато": відео