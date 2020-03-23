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День Ангела Галини: картинки-привітання зі святом

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Картинки з Днем Ангела Галини / Фото з відкритих джерел

23 березня День Ангела святкують всі жінки, які носять ім'я Галина. У цей день нам варто привітати близьких та друзів. Зробити це свято ще кращим допоможуть святкові листівки-привітання.

Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас добірку картинок, щоб ви змогли привітати рідних та близьких з цим чудовим святом.

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Картинки з Днем Ангела Галини 


Картинки з Днем Ангела Галини 


Картинки з іменинами 


Іменини Галини 


Листівки з Днем Ангела


Картинки-привітання з іменинами 


Листівки з іменинами 


День Ангела Галини 2020

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Традиції
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