8 вересня – День ангела Наталії : історія свята

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День ангела Наталії 2019: традиції свята святої Наталії
День ангела Наталії / Фото з відкритих джерел

Православні християни 8 вересня вшановують пам'ять святої мучениці Наталії та її чоловіка Андріана. Обидва мученика жили приблизно на початку IV століття недалеко від узбережжя Мармурового моря.

Наталія народилася і виросла в християнській родині, вийшла заміж за багатого Андріана. Жили вони за часів правління імператора Максиміана, який переслідував християн.

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Щоб врятуватися, вони переховувалися в печерах. Імператор Максиміан, дізнавшись про це, видав наказ за грошову винагороду шукати християн в горах. Також вимагав жoрстоко кaтувати тих, хто переховував сповідників Христової віри.


Святі Наталія та Адріан

Отож, гонителі донесли імператору, що недалеко від міста в одній з печер ховаються християни. Максиміан послав військо, яке справді знайшло 23-х християн. Закувавши їх в залізні кайдани, повели в місто. Святих мyчеників зустрічав сам імператор і наказав нeщадно бити.

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28-річний святий Адріан був державним службовцем в римському імперському суді в Нікомедії. Бачачи як мужньо ведуть себе християни, він зацікавився вірою, за яку християни були готові прийняти мyченицьку смeрть. Коли в’язні розповіли Адріану правду Христової віри, його серце загорілося любов’ю до Христа.

В результаті, він повірив в Христа. Тоді язичники схопили його і відправили до в'язниці. Наталія була разом з чоловіком у в'язниці. Андріана піддавали різним мукам, і весь цей час поруч з ним знаходилася його дружина, котра також заслужила мученицький вінець.

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Теги: LifeStyle Традиції Релігія
Джерело: LifeStyle 24
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