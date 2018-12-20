День Анни: прикмети та історія свята

День Анни в Україні відзначають 22 грудня. За церковним календарем, у цей день відбулося зачаття Богородиці святою Анною. Які прикмети та традиції пов’язані зі святом – читайте далі.

День Анни: історія свята

Згідно з переказами, Анна була побожною і милосердною до вбогих. Але в неї з чоловіком Йоакимом не було дітей, а безпліддя в ті часи вважалося ганьбою. Подружжя наполегливо молило Бога про потомство. І ось одного дня Анні явився ангел, який приніс радісну вістку – її молитва вислухана.

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Анна відразу вирушила до Єрусалима, щоб скласти Богові свою подяку. Там вона зустрілася зі своїм чоловіком, який також мав вістку від Божого ангела.

Свято Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці здавна особливо вшановується вагітними жінками. Вони сподіваються на заступництво Діви Марії та її батьків Анни та Йоакима.

Прикмети на День Анни

Ніч на День святої Анни є найдовшою в році. На це свято припадає зимове сонцестояння, після чого воно "повертає на літо, а зима на мороз". Українці здавна спостерігали за прикметами на Анни, щоб визначити, якою буде погода на Новий рік і загалом зима.

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Існують такі прикмети, пов’язані з Днем святої Анни:

• Після Анни сонце повертає на літо, а зима – на мороз.

• Ясне сонце – на Новий рік буде сильний мороз, якщо хмарно, на деревах іній – під Новий рік буде відлига.

• Яка Анна до полудня, така зима до кінця грудня.

• Яка Анна до ніченьки, така зима до весноньки.

• Коли іній вкриває дерева – це передвісник хорошого врожаю.

• Коли йде дощ – вся весна буде дощовою.

• Тихий і безвітряний день – на врожай садовини.

• Якщо на зимову Анну сніг лежить впритул до паркану, то буде неврожайне літо.