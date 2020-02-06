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День бармена: цікаві факти про професію і святкування

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Міжнародний день бармена святкують 6 лютого / moemisto.ua

6 лютого відзначають Міжнародний день бармена. Цей день – чудовий привід забігти сьогодні ввечері в бар. Особливо, якщо сьогодні понеділок, або у тебе просто важкий день.

"Людина за барною стійкою" – так дослівно перекладається "бармен" з англійської мови. Бармен – це не спеціальність, поставлена на потік в навчальних закладах – це тонке мистецтво, якому в повному обсязі ніде не вчать. Тут важливо все – досвід, інтуїція, майстерність, манери і вміння бути тонким психологом.

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На відміну від інших професій, у свій день бармени не відпочивають. Часто в барах та клубах в цей день влаштовують тематичні вечірки, дегустації, де самі бармени і змагаються.

Найпопулярніший міф про барменів – вони всі вживають алкоголь. Але це далеко не так. Багато представників цієї професії не вживають алкоголю взагалі, хоча це не заважає їм готувати випивку для інших.

Чайові для бармена залишати, до речі, не прийнято в багатьох країнах. Вважається, що віддячити їм краще тією ж випивкою.

І головне – бармени обслуговують не клієнтів, а гостей. Людина не просто так приходить в бари. Особливо, без компанії. В такому випадку бармени стають ще й психологами. В них навіть є правило – ніколи не говорити з гостями про політику та релігію.

Вітаємо всіх барменів зі святом! Споживайте алкоголь культурно!

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Автор: Олена Булан
Теги: LifeStyle Food and Drinks Новини LifeStyle Алкоголь
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