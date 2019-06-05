День батька 2019 в Україні: дата святкування та традиції

День батька в Україні у 2019 році запровадити державним святом. Традиційно в Україні День батька відзначають, як в більшості країн світу – в червні, але дата кожного року різна. Коли в Україні святкують День батька 2019 та які існують традиції – читайте далі в матеріалі.

Коли святкують День батька 2019 в Україні? День батька в Україні традиційно святкують у третю неділю червня, як у більшості країн світу. У 2019 році цей день випадає на 16 червня.

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Кабінет Міністрів затвердив нове свято – День батька, який тепер відзначається на державному рівні. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 8 травня.



День батька 2019 в Україні припадає на 16 червня

Сьогодні День батька святкують у близько 40 країнах світу, таких як: США, Канада, Південна Африканська Республіка (ПАР), Японія, Франція, Швейцарія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 3 жовтня святкує Грузія, 19 березня – Італія та країни Піренейського півострова, 8 травня – Південна Корея. У сусідній Польщі День батька святкують 23 червня.

Традиції святкування Дня батька

Традиції святкування Дня батька різняться у кожній країні. Найчастіше заходи до дня батька – це семінари та конференції, на яких обговорюються основні моменти правильного та відповідального батьківства, а також проблеми, з якими стикаються всі батьки при вихованні своїх дітей.

Це свято – сімейне та затишне. Тож прийнято вітати батьків віршами чи у прозі, а також дарувати подарунки. Найчастіше діти роблять подарунки власними руками, аби висловити свою любов.



На День батька традиційно готують привітання та подарунки

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Враховуючи, що свято в Україні святкують не так давно, то якихось конкретних традицій ще не сформувалось.

Свято батьків, безперечно, з’явилося як вираз вдячності і любов. Символом Дня батька є троянда, ці квіти в США в цей день носять біля серця. Червоні троянди носять, якщо батько живий, а білі, якщо він покинув наш світ. У багатьох державах влаштовуються всілякі заходи і виділяються кошти, які направляють на підтримку незабезпечених батьків-одинаків.

Історія свята День батька

Жінка на ім'я Сонора у 1909 році в церкві під час служби, присвяченій Дню матері, подумала про те, що після смерті матері її та ще п'ятьох дітей виховував батько, Вільям Джексон Смарт.

Вона хотіла, щоб її батько знав, яка він особлива людина для неї, як вона його любить і цінує. Адже він жертвував усім, щоб виконувати свої батьківські обов'язки і був в очах його дочки дуже мужнім та люблячим.

Пізніше Сонора пішла до міськради і запропонувала заснувати нове свято — День батька. Місцева влада схвалила ідею. Перше свято хотіли відзначити 5 червня в день народження Вільяма Смарта, але часу на підготовку забракло, тому його перенесли на 19 червня 1909 року.

Ідею підтримали і в інших містах штату, а національним святом в Америці цей день став у 1966-му році, тоді ж встановили і загальнонаціональну дату свята – третю неділю червня.



День батька святкують у близько 40 країнах світу