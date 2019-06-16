День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей

16 червня в Україні відзначають День батька. Татусь – це та людина, яка завжди допоможе в складній ситуації, і потайки від мами дозволить з'їсти більше солодкого та довше посидіти за комп'ютером. Обійми батька завжди теплі, а слова добрі та щирі. До міжнародного Дня батька згадуємо відомих українських татусів та їхніх діток.

Сергій Притула

Український телеведучий, шоумен, очільник "Вар'яти шоу" Сергій Притула, безумовно, є професіоналом своєї справи на роботі та чудовим і дбайливим татусем вдома.

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Телеведучий не часто публікує в мережі фото своєї сім'ї, адже він прихильник того твердження, що щастя любить тишу, однак фото зі своїм сином Дмитром від першого шлюбу Притула все ж таки інколи публікує.

"У 2008 році, коли народився Дмитрик, я не вилазив з гастролей, навіть в кризові місяці тієї осені. Потім розривався на 3 телепроекти. Я пропустив момент, коли у нас відпав пупчик, коли ми зробили перший крок, коли у нас виліз перший зуб і коли було сказано перше слово", – зізнався Сергій в одному зі своїх інтерв'ю.



Сім'я Сергія Притули

Відтак зрозумівши те, що ніякі гроші та слава не замінять дитячої усмішки та теплих обіймів, телеведучий все частіше проводить час зі своїм сином та молодшою донечкою Соломійкою.

Юрій Горбунов

Харизматичний актор і телеведучий Юрій Горбунов – щасливий батько, адже доля подарувала йому чудову дружину, а пізніше й сина, якого шоумен виховує з неабияким задоволенням та часто публікує в соціальних мережах, як зростає маленький хлопчик.

Мабуть, не кожен знає, що насправді, у Юрія Горбунова, до зустрічі з телеведучою Катериною Осадчою, не було власних дітей. Перебуваючи у шлюбі з першою дружиною, Юрій всиновив її доньку, однак нагода відчути справжні батьківські почуття прийшли до Горбунова 19 лютого 2017 року, коли Осадча народила первістка Івасика.

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До слова, Катерина Осадча виховує сина від першого шлюбу 16-річного Іллю. Ведучий із задоволенням виконує роль батька. Поява на світ дитини зробила його більш відповідальним і дисциплінованим, а син перетворився на сенс життя.



Щасливий батько Юрій Горбунов / Viva

"Це сенс життя, відповідальність. Тепер, коли ти їдеш за кермом і дивишся на спідометр, то розумієш: "Господи, куди ти поспішаєш? Тебе вдома чекають, тому їдь повільніше". Справжня відповідальність у всьому, що відбувається. Вона і мотивує, і дисциплінує", – зазначив Горбунов.

Дмитро Черкасов

Український плавець, який усім запам'ятався в головній участі у реаліті-шоу "Холостяк 7" у 2019 році став батьком. Хлопчика назвали Марк.

"Мій найщасливіший день у житті. Кохана, спасибі за Сина", – написав Черкасов у Instagram. Також 32-річний плавець виховує сина Олександри від першого шлюбу і сприймає його, як свого власного.

Олександр Педан

Відомого українського телеведучого та шоумена Олександра Педана із впевненістю можна назвати не лише відмінним татусем, але й хорошим та вірним другом, адже його стосунки із старшою донькою Валерією не залишають роздумів на щось інше. Телеведучий виховує двох дітей. Доньці Валерії 14 років, а молодшому сину Марку всього 2.



Педан з донькою Валерією

Син став для сім'ї довгоочікуваним подарунком під Новий рік. Подружжя дуже мріяло про другу дитину, тож дарують маленькому хлопчикові невичерпний потік любові.

"Я так хотів сина, що вчинив навіть трішечки нечесно. Мені здалося, що одного мого бажання може не вистачити, але я був впевнений, що дитячі мрії обов'язково здійснюються, тож підійшов до доньки і кажу: "Лєр, якщо у мене буде син, а в тебе братик, то в тебе з'явиться ще McBook Air, як у мами", – ділиться секретами Олександр Педан.



Сім'я Олександра Педана

Григорій Решетник

Дивлячись на сім'ю Григорія Решетника, одразу розумієш – це ідеальна сім'я. Шанувальники телеведучого шоу "Холостяк" завше захоплюються миловидними фото щасливої сім'ї. Старшому синові Іванові – 6, а молодшому Дмитрикові нещодавно виповнилося 2 роки. Зазначимо, що Григорій з малюком виглядають дуже стильно.



Григорій Решетник з молодшим сином

Телеведучий дуже ретельно відноситься до виховання синів. Старший син почав плавати з одного місяця, з восьми місяців почав вивчати англійську мову, а вдома з батьками спілкується українською та російською. В планах у батьків ще не одна мова, серед них – французька, іспанська і навіть китайська. Також Іван знімається у рекламних роликах і виходить на подіуми. В майбутньому він мріє працювати на телебаченні, так як його батько.



Щаслива сім'я Решетників

Володимир Остапчук

Один з топових українських телеведучих Володимир Остапчук виховує двох діток – донечку та синочка. Довгий час шоумен приховував обличчя сина, проте декілька днів тому вперше показав сина Евана.



Діти Володимира Остапчука / Viva

Володимир та його сім'я довгий час живе на дві країни: Україна та Канада. В Україні в телеведучого безліч важливих справ, адже його часто запрошують на світські заходи, в Канаді молодий батько виступає зі стендапами. Втім, попри напружений графік, пріоритетом у його житті залишаються діти.

Дітей потрібно підтримувати в правильному емоційному стані, ніж напихати їх знаннями. Щастя дитини для мене важливіше навичок, які вона отримає до п'яти років,

– зазначає Володимир.

Дружина Олена розповіла, що старша дочка, 6-річна Емілія, добре соціалізується в новій країні: ходить до школи, відвідує гуртки та веде активний спосіб життя.

Монатік

Відомий український співак довгий період приховував свою родину та дітей. Також він ніколи не коментує особисте життя і рідко публікує сімейні фото. Проте відомо, що співак виховує обох синочків.

Так, я двічі батько. У мене два хлопчики. Це прекрасно! Це найкращий подарунок небес, який може отримати чоловік від коханої жінки. Я захоплююся синами кожен день,

– заявив музикант.

Дмитро дуже рідко говорить за свою родину, вберігаючи їх від зайвої уваги преси. Однак, зовсім нещодавно Монатік вперше розсекретив їхні імена, обравши для цього оригінальний спосіб. Співак випустив свій сольний альбом "LOVE IT Ритм", який вже придбали тисячі прихильників. Та на меломанів очікував сюрприз – в кінці платівки на меломанів чекав сюпрпиз. Монатік розповів, як уявляє свою старість з дружиною, та вперше назвав імена своїх дітей. Їх звати Данило та Платон.