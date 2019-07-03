День без поліетилену: зірки, які турбуються про екологію не лише раз в рік

Щоб нагадати людям про захист довкілля, зірки створюють свої екофонди, організовують різі акції та проекти, витрачають величезні кошти для збереження природи.

Відомих зірок Голлівуду наслідують їхні прихильники, тому "серебретіс" важливо подавати правильний приклад своїм фанатам. Свій вклад в майбутнє планети може зробити кожен із нас: достатньо лише обмежити використання пластику та поліетилену, розумно використовувати ресурси.

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В Міжнародний день відмови від поліетилену розповімо вам про знаменитостей як з-за кордону, так і з України, які не на словах знають, що таке охорона та захист довкілля.

Камерон Діаз



Камерон Діаз / Harper's Bazaar

Акторка у 2005 році стала телеведучою програми "Trippin'" на каналі MTV. В рамках програми вона зі своїми зірковими друзями подорожувала проблемними країнами з метою екоосвіти населення. Камерон була однією з перших зірок світового рівня, яка встала на захист навколишнього середовища в ролі представниці Голлівуду.

Леонардо Ді Капріо



Леонардо Ді Капріо / LeMonade.style

Леонардо Ді Капріо – визнаний лідер серед голівудських зірок, які активно займаються захистом довкілля. У 1998 році заснував фонд свого імені "Leonardo DiCaprio Foundation". Це некомерційна організація, що займається пропагандою екологічної обізнаності і підтримує екологічні пректи.

У 2007 році самостійно написав сценарій, спродюсував та випустив у світ документальний фільм "Одинадцята година". В ньому Леонардо спробував розповісти про способи реабілітації екосистем нашої з вами планети. Головним посилом фільму є розмова про програми, які покликані розвивати та підтримувати біологічне різноманіття світу, а також про програми, що розробляють альтернативні способи утилізації відходів.

Едріан Грен’є



Едріан Грен’є / LostFilm.INFO

Актор, незважаючи на свою зірковість, у повсякденному житті – звичайна людина, яка дбає про довкілля. На каналі "Planet Green" він веде програму "Alter Eco show". У ній Едріан демонструє, які прості кроки може зробити кожна людина назустріч збереженню природи.

Рейчел Мак-Адамс



Рейчел Мак-Адамс / i-gency

Зірка канадської акторки засяяла у 2004 році після появи на екранах романтичної мелодрами "Щоденник пам'яті". Екодосягненням акторки можна вважати її веб-сайт "Green Is Sexy". Разом із друзями вона створила його для того, щоб заохотити фанів переходити на "зелений" спосіб життя.

Тед Денсон



Тед Денсон / baskino.me

Американський актор став на свій екологічний шлях понад 20 років тому. Він виступає за збереження світового океану та бореться з його забрудненням, підтримуючи різноманітні неприбуткові громадські організації.

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Українські зірки також турбуються про екологію і небайдужі до проблем використання пластику.

ONUKA

ONUKA у вересні 2018 року випустила кліп на пісню "Strum". Кліп з альбому "Mozaїka" був знятий на сміттєсортувальній станції в Києві. Так співачка вирішила звернути увагу на проблеми із забрудненням навколишнього середовища побутовими відходами.



ONUKA / Elle.ua

З випуском відео спільно з NoWasteUkraine ( "Україна без сміття") було розпочато екологічну ініціативу #ECOSTRUM. Кошти від монетизації кліпу "Strum" на YouTube-каналі групи перераховують на підтримку роботи міської сміттєсортувальної станції NoWaste.

Солістка гурту Ната Жижченко у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів опублікувала пост на своїй сторінці у Instagram. Вона закликає долучатися до всеукраїнської акції "День без поліетилену".

Багато одноразових поліетиленових пакетів – це хворобливі плями на тілі нашої планети, що забруднюють довкілля. Спробуйте відмовитися від них хоча б на один день… Можу мінімум, вірю в максимум. Вірю у вас,

– пише співачка.

Автор: Ірина Ковальчук