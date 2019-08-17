День безпритульних тварин: 5 причин взяти улюбленця з притулку

Міжнародний день безпритульних тварин відзначають кожного року у третю суботу серпня. Він почав відзначатися в 1992 році за підтримки Міжнародного товариства з прав тварин (ISAR). У 2019 День безпритульних тварин припадає на 17 серпня.

День безпритульних тварин є приводом згадати про велику кількість тварин з трагічною долею, адже ця проблема є дуже поширеною в багатьох країнах. Перші закони про захист тварин з'явилися у Великобританії в 1822 році. Також у 1939 році у нацистській Німеччині прийняли закон щодо захисту тварин, у якому йшлося, що "в новому Рейху немає ні найменшого місця для жорстокості стосовно відношення до тварин".

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Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку лаконічних та зрозумілих причин, чому кожен може взяти безпритульну тварину з притулку і врятувати їй життя.

5 причин, чому треба взяти тварину з притулку

Ви врятуєте життя

В Україні вкрай мало спеціалізованих притулків для тварин. І навіть ті, що є, не здатні забрати всіх тварин з вулиці. Крім того, люди часто покидають домашніх улюбленців напризволяще. Якщо ви візьмете тварину з притулку, ви врятуєте їй життя та звільните місце для іншої тваринки.



День безпритульних тварин / Unsplash

Ви знайдете справжнього друга

Тварина з притулку стане вашим справжнім і відданим другом. Ви завжди матимете хорошу компанію і не зашитися самотніми.



День безпритульних тварин / Unsplash

Це безкоштовно

В українських притулках взяти тварину додому можна безкоштовно. Ви отримаєте гарну, здорову, з щепленням, стерилізовану домашню тварину, без зайвих витрат.



День безпритульних тварин / Unsplash

Ваші меблі будуть цілі

Більшість тварин з притулків уже не у віці цуцика чи кошенятка. Їм уже нецікаво бавитися оббивкою вашого дивану.



День безпритульних тварин / Unsplash

Це плюс до вашої карми

Взявши тварину з притулку, ви зробите справді хороший вчинок. А ендорфіни (гормони щастя) від добрих вчинків стимулюють вас на нові.



День безпритульних тварин / Unsplash