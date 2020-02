75 років від дня народження Боба Марлі: 10 пісень виконавця, які змінили світ

6 січня 1945 року народився відомий музикант, гітарист, вокаліст і композитор Боб Марлі. Тож у день його народження редакція LifeStyle 24 пригадує найзнаменитіші хіти ямайського музиканта, якого знають в цілому світі.

У 1963 році Боб разом із друзями створив гурт The Wailers. У 1973 році гурт записав дебютний альбом Catch a Fire на студії Island Recrords. Після цього Боб Марлі став світовою знаменитістю, а його пісні – символом боротьби за расове рівноправ’я. За підсумками 1976 року авторитетний журнал Rolling Stone присудив гурту Боба Марлі звання найкращої групи, а в 1978 році Боб Марлі був удостоєний Медалі Миру ООН.

Незважаючи на те, що ямайський музикант пішов з життя у 36-річному віці, популярність він не втрачає й досі. Його пісні залишаються найпопулярнішим реггі у світі. Шалена любов до музики Боба Марлі та колоритні мелодії підкорили не одного слухача. Він назавжди закарбувався у пам'яті шанувальників, адже повсякчас виступав проти расизму, розумового рабства та пригноблення свого народу.

Ми вирішили згадати 10 яскравих і надихаючих пісень Боба Марлі, які змінили світ.

No woman, no cry: дивіться відео онлайн

Could you be loved: дивіться відео онлайн

One love: дивіться відео онлайн

I Shot The Sheriff: дивіться відео онлайн

Jamming: дивіться відео онлайн

Is This Love: дивіться відео онлайн

Buffalo Soldier: дивіться відео онлайн

Positive Vibrations: дивіться відео онлайн

Get Up, Stand Up: дивіться відео онлайн

A lalala long: дивіться відео онлайн