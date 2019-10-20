Історії 5 знаменитостей, які подолали рак молочної залози

Рак молочної залози – одна із найпоширеніших онкохвороб в світі. На жаль, медики констатують, що кожна жінка може виявити в себе небезпечну недугу. Хвороба не враховує ані віку, ані статусу чи способу життя людини. Нерідко популярні акторки чи співачки борються зі страшним діагнозом та перемагають хворобу.

20 жовтня в Україні відзначають День боротьби з раком грудей. Рак молочної залози є другим онкологічним захворюванням після раку легень за кількістю хворих (включно з чоловіками). Відомо, що найчастіше від онконедуги страждають пацієнтки від 13 років. За статистикою, найбільше шансів одужати мають ті, хто вчасно звернувся за медичною допомогою. Проте діагностована пухлина навіть на останній стадії – це не вирок. Яскравим підтвердженням цього є історії знаменитостей, які всупереч прогнозам лікарів побороли онкохворобу.

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Анджеліна Джолі



У сім'ї Джолі рак грудей був спадковим

Відома американська акторка Анджеліна Джолі почала регулярно відвідувати свого лікаря після смерті матері, яка 10 років боролася з онкохворобою. Знаменитості в 2013 році діагностували 83% ймовірності появи раку молочної залози. Одна з найкрасивіших жінок світу не вагаючись зробила подвійну операцію та позбулась пухлини.

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Спадкова хвороба повпливала на життя актриси. Відомо, що Анджеліна Джолі активно займається благодійністю. Окрім всиновлення дітей з різних куточків світу, жінка є послом доброї волі ООН, учасниця низки благодійних програм.

Кайлі Міноуг



Побороти рак Кайлі Міноуг допомогли шанувальники

Австралійська співачка Кайлі Міноуг довідалась про страшний діагноз у 36 років. Лікарі не з першого разу виявили недугу. У 2005 році жінка раптово скасувала всі концерти та провела тривалий час в шпиталі. Прихильники не забрали гроші, які витратили на квитки, таким чином підтримали Кайлі Міноуг. Відомо, що австралійка пережила операцію та успішно пройшла курси хіміотерапії.

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Хвороба назавжди змінила Кайлі Міноуг. Вона заснувала благодійний фонд, який допомагає жінкам боротися з раком молочної залози. Окрім цього, співачка написала книгу, в якій поділилась своїми переживаннями під час лікування, чим змусила тисячі жінок обстежитись. За словами шанувальниць творчості Кайлі Міноуг, після інциденту із зіркою вони регулярно відвідують лікарів.

Лайма Вайкуле



Лайма Вайкуле вилікувала рак за кордоном

Лікарі діагностували рак у латиської співачки Лайми Вайкуле у 1991 році. Тоді медики не давали шансів на одужання жінки. Проте зірка зі ствердним характером не прийняла такої інформації та активно боролась із пухлинами. Згодом Лайма Вайкуле успішно пройшла лікування за кордоном та повернулась на сцену.

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Після хвороби жінка сприймає проблеми у житті – дрібницями. До здоров'я співачка ставиться з обережністю, регулярно проходить обстеження, проте не зловживає у візитах до лікарні.

Одужання було великим щастям для мене. важка хвороба зробила мене кращою. Я хочу продовжувати жити, співати, танцювати, дарувати людям радість, комусь допомагати, вдосконалюватись,

– розповіла в одному з інтерв'ю Лайма Вайкуле.

Синтія Ніксон



У Синтії Ніксон рак діагностували на ранній стадії

Акторка Синтія Ніксон, яка здобула неймовірну популярність після зйомок у серіалі "Секс у великому місті", є однією з жінок, хто пережив рак грудей. Виявили небезпечне захворювання у 2002 році. Врятувало життя американці те, що недугу діагностували на ранній стадії. Тому після операції та 6-місячного курсу хіміотерапії жінка повернулась до буденного життя та навіть позувала для фотокамер після втрати волосся.

При сучасному рівні розвитку медицини побороти рак молочної залози можливо. Головне – вчасно його виявити,

– запевняє Синтія Ніксон.

Після одужання акторка стала однією з активісток руху, який бореться з раком грудей.

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Дар'я Донцова



Дар'я Донцова дізналася, що в неї рак, на четвертій стадії. Попри це лікування пройшло успішно

Відома російська письменниця Дар'я Донцова довідалась про рак грудей у 1994 році. Медики діагностували 4 стадію страшного захворювання, яка є останньою. Лікарі давали невтішні прогнози, проте жінка не складала руки та продовжувала боротись за життя. Дар'я Донцова перенесла кілька складних операцій, пройшла курс хіміотерапії та опромінення.

Згодом письменниця видала книгу "Записки шаленої оптимістки", в якій описала весь перебіг лікування. Окрім цього, Дар'я Донцова є послом програми "Разом проти раку грудей".

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Історії відомих жінок, які подолали смертоносні пухлини, – яскравий приклад того, що потрібно боротися з хворобою. Знаменитості в один голос заявляють: кожна жінка повинна регулярно відвідувати гінеколога та мамолога, стежити за своїм станом здоров'я. Адже підступність смертоносного захворювання полягає в тому, що на ранніх стадіях прояви хвороби абсолютно непомітні.