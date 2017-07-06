Міжнародний день чоловіків: топ-6 найуспішніших українців
У понеділок, 19 листопада відзначають Міжнародний чоловічий день. Пропонуємо згадати українців, які змогли підкорити своїм талантом весь світ і стати кумирами для багатьох людей.
Журналісти LifeStyle24 склали суб'єктивну підбірку десяти найуспішніших чоловіків України. Пропонуємо переглянути список, чи погоджуєтеся Ви з цим?
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Перелік успішних чоловіків України
Руслан Багінський
Простий хлопець Руслан зі Львова, який перетворився у знаменитого світового дизайнера. Його капелюхи одягають популярні супермоделі та одні з найкращих блогерів у світі: до прикладу, такі зірки як Белла Хадід, Кайя Гербер, Анна Делло Руссо, К'яра Ферраньї, Магдалена Фраковяк, Аліна Байкова та інші.
Я навчався на географічному факультеті Івана Франка, я хотів бути режисером, насправді. І я в якийсь момент подумав, класно, що вони мене туди запхали. Я себе не уявляю зараз, чесно кажучи, режисером. І мені здається, цей період навчання в університеті, дав якесь чітке розуміння, чим би ти я хотів займатися. Я працював стилістом близько трьох років, а ще паралельно робив головні убори,
– розповів дизайнер в інтерв'ю "Теорії великого виклику" на 24 каналі.
Модний бренд від Ruslan BAGINSKIY завойовує все більшу популярність.
Руслан Багінський
Сергій Полунін
28-річний артист балету, який народився у Херсоні, є одним з найталановитіших танцюристів сучасності. Його блискуча кар'єра розпочалась у 17 років, коли його прийняли в трупу лондонського Королівського балету. А у 19 років Сергій став наймолодшим в історії солістом лондонської трупи.
Всесвітню популярність українець отримав після зйомок у кліпі Hozier "Take Me to Church", де Сергій продемонстрував надзвичайну пластику та піруети.
Згодом Полунін знявся ще в одному кліпі співака Hozier на пісню "Movement".
Hozier – Movement: дивіться відео
Про Сергія зняли документальний фільм "Танцівник". Крім того, Полунін пробує себе і у кіно – його акторський дебют стався у фільмі "Вбивство в східному експресі", у якому він зіграв поруч з популярними акторами – Джонні Деппом, Мішель Пфайффер, Пенелопою Круз та іншими.
Юрій Андрухович
Юрій Андрухович – один з кращих сучасних письменників для сучасного українського мистецтва
Його твори західні критики порівнюють з роботами Умберто Еко, а в нас відносять до неоцинізму. Що цікаво, мало хто наважується екранізувати культового автора, нібито не просто. Однак спроби були, зокрема, в основі фільму "Кисневий голод" (режисер Андрій Дончик) лежать оповідання "Зліва, де серце" та "Королівські лови" Андруховича. Другий і останній на сьогодні повнометражний фільм за мотивами творів Андруховича було випущено у 1994 році під назвою "Амур і демон".
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Цікаво, що цитати Андруховича не втрачають актуальності.До прикладу, "Кращі часи самі собою не настають – їх слід викликати і накликати, причому не тільки інакомисленням, але й інакомовленням. Іноді – інакокричанням".
Юрій Андрухович
Василь Ломаченко
Титулований український боксер Василь Ломаченко – яскравий приклад того, як людина, що прагне досягти успіху, через наполегливу працю отримує все і отримує міжнародне визнання. Василь Ломаченко народився в Одеській області у містечку Білгород-Дністровський. Після грандіозних успіхій у кар'єрі весь світ захопився майстерністю українця.
Згодом, навіть легенда світового боксу Майк Тайсон, якого Ломаченко вважав кумиром у дитинстві, назвав його найперспективнішим боксером сучасності.
Наполегливі тренування зробили Василя Ломаченка найтитулованішим боксером України та чемпіоном Європи.
Володимир Зеленський
Засновник "Студія Квартал 95" зіграв президента України Василя Голобородька у кінокомедії "Слуга народу" після чого розпочалися розмови про його кандидатуру на посаду президента України.
Однак якщо у 2017 році можлива кандидатура Зеленського і звучала як жарт, то у 2018 році з ним вже доведеться рахуватися іншим політикам. За результатами спільного дослідження трьох дослідницьких центрів – КМІС, СОЦИС та Центру Разумкова, у Зеленського третій результат, за кого б віддали свої голоси респонденти, якби вибори відбулися найближчим часом. Він набрав 6,7% голосів. Для прикладу, у чинного Президента України Петра Порошенка – 7,1% голосів. При цьому у Святослава Вакарчука – 6,5% голосів.
Крім того, є політична партія "Слуга народу", яку зареєстрував її Іван Баканов – юрист "Студії Квартал 95" з 2013 року.
Дивіться відео із Володимиром Зеленським:
Святослав Вакарчук
Славко – відомий музикант, лідер рок-гурту "Океан Ельзи", композитор і громадський діяч, який є заслуженим артистом України.
У ЗМІ також давно ходять чутки про ймовірне балотування Святослава Вакарчука на пост президента України на виборах у 2019 році. Сам музикант жодного разу не підтверджував, але і не спростовував цієї інформації.
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Так, у червні Вакарчук укотре прокоментував чутки, заявивши, що жодній його відповіді все одно не повірять.
Дивіться відео про ймовірне президентство Святослава Вакарчука: