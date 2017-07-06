Міжнародний день чоловіків: топ-6 найуспішніших українців

257 Читать новость на русском
Сергій Полунін – один з найуспішніших українців
Сергій Полунін – один з найуспішніших українців / Getty Imagies

У понеділок, 19 листопада відзначають Міжнародний чоловічий день. Пропонуємо згадати українців, які змогли підкорити своїм талантом весь світ і стати кумирами для багатьох людей.

Журналісти LifeStyle24 склали суб'єктивну підбірку десяти найуспішніших чоловіків України. Пропонуємо переглянути список, чи погоджуєтеся Ви з цим?

Читайте також: Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени

Перелік успішних чоловіків України

Руслан Багінський

Простий хлопець Руслан зі Львова, який перетворився у знаменитого світового дизайнера. Його капелюхи одягають популярні супермоделі та одні з найкращих блогерів у світі: до прикладу, такі зірки як Белла Хадід, Кайя Гербер, Анна Делло Руссо, К'яра Ферраньї, Магдалена Фраковяк, Аліна Байкова та інші.

Я навчався на географічному факультеті Івана Франка, я хотів бути режисером, насправді. І я в якийсь момент подумав, класно, що вони мене туди запхали. Я себе не уявляю зараз, чесно кажучи, режисером. І мені здається, цей період навчання в університеті, дав якесь чітке розуміння, чим би ти я хотів займатися. Я працював стилістом близько трьох років, а ще паралельно робив головні убори,
– розповів дизайнер в інтерв'ю "Теорії великого виклику" на 24 каналі.

Модний бренд від Ruslan BAGINSKIY завойовує все більшу популярність.


Руслан Багінський

Сергій Полунін

28-річний артист балету, який народився у Херсоні, є одним з найталановитіших танцюристів сучасності. Його блискуча кар'єра розпочалась у 17 років, коли його прийняли в трупу лондонського Королівського балету. А у 19 років Сергій став наймолодшим в історії солістом лондонської трупи.

 

Всесвітню популярність українець отримав після зйомок у кліпі Hozier "Take Me to Church", де Сергій продемонстрував надзвичайну пластику та піруети. 

Hozier – Take Me To Church: дивіться відео

 

Згодом Полунін знявся ще в одному кліпі співака Hozier на пісню "Movement".

Hozier – Movement: дивіться відео

 

Про Сергія зняли документальний фільм "Танцівник". Крім того, Полунін пробує себе і у кіно – його акторський дебют стався у фільмі "Вбивство в східному експресі", у якому він зіграв поруч з популярними акторами – Джонні Деппом, Мішель Пфайффер, Пенелопою Круз та іншими.

 

 

Юрій Андрухович

Юрій Андрухович – один з кращих сучасних письменників для сучасного українського мистецтва

Його твори західні критики порівнюють з роботами Умберто Еко, а в нас відносять до неоцинізму. Що цікаво, мало хто наважується екранізувати культового автора, нібито не просто. Однак спроби були, зокрема, в основі фільму "Кисневий голод" (режисер Андрій Дончик) лежать оповідання "Зліва, де серце" та "Королівські лови" Андруховича. Другий і останній на сьогодні повнометражний фільм за мотивами творів Андруховича було випущено у 1994 році під назвою "Амур і демон".

Читайте також:Топ-12 найвідоміших сучасних письменників України

Цікаво, що цитати Андруховича не втрачають актуальності.До прикладу, "Кращі часи самі собою не настають – їх слід викликати і накликати, причому не тільки інакомисленням, але й інакомовленням. Іноді – інакокричанням".

юрій андрухович
Юрій Андрухович

 

Василь Ломаченко

Титулований український боксер Василь Ломаченко – яскравий приклад того, як людина, що прагне досягти успіху, через наполегливу працю отримує все і отримує міжнародне визнання. Василь Ломаченко народився в Одеській області у містечку Білгород-Дністровський.  Після грандіозних успіхій у кар'єрі весь світ захопився майстерністю українця.

Згодом, навіть легенда світового боксу Майк Тайсон, якого Ломаченко вважав кумиром у дитинстві, назвав його найперспективнішим боксером сучасності. 

Наполегливі тренування зробили Василя Ломаченка найтитулованішим боксером України та чемпіоном Європи.

 

Володимир Зеленський

Засновник "Студія Квартал 95" зіграв президента України Василя Голобородька у кінокомедії "Слуга народу" після чого розпочалися розмови про його кандидатуру на посаду президента України.

Однак якщо у 2017 році можлива кандидатура Зеленського і звучала як жарт, то у 2018 році з ним вже доведеться рахуватися іншим політикам. За результатами спільного дослідження трьох дослідницьких центрів – КМІС, СОЦИС та Центру Разумкова, у Зеленського третій результат, за кого б віддали свої голоси респонденти, якби вибори відбулися найближчим часом. Він набрав 6,7% голосів. Для прикладу, у чинного Президента України Петра Порошенка – 7,1% голосів. При цьому у Святослава Вакарчука – 6,5% голосів.

Крім того, є політична партія "Слуга народу", яку зареєстрував її Іван Баканов – юрист "Студії Квартал 95" з 2013 року.

Дивіться відео із Володимиром Зеленським:

 

Святослав Вакарчук

Славко – відомий музикант, лідер рок-гурту "Океан Ельзи", композитор і громадський діяч, який є заслуженим артистом України.

У ЗМІ також давно ходять чутки про ймовірне балотування Святослава Вакарчука на пост президента України на виборах у 2019 році. Сам музикант жодного разу не підтверджував, але і не спростовував цієї інформації.

Читайте також:З шоу-бізнесу у політику: хто з українських зірок мав мандат і що з цього вийшло

Так, у червні Вакарчук укотре прокоментував чутки, заявивши, що жодній його відповіді все одно не повірять.

Дивіться відео про ймовірне президентство Святослава Вакарчука:

 

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Спорт Новини України Мода Василь Ломаченко Мистецтво Література Володимир Зеленський Океан Ельзи Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
18 листопада 15:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
5690
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3327
Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 10:05 Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 1511
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
3247
Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
16 листопада 11:00 Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
514
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
15 листопада 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 3024
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук