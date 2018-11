У понеділок, 19 листопада відзначають Міжнародний чоловічий день. Пропонуємо згадати українців, які змогли підкорити своїм талантом весь світ і стати кумирами для багатьох людей.

Журналісти LifeStyle24 склали суб'єктивну підбірку десяти найуспішніших чоловіків України. Пропонуємо переглянути список, чи погоджуєтеся Ви з цим?

Читайте також: Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени

Перелік успішних чоловіків України

Руслан Багінський

Простий хлопець Руслан зі Львова, який перетворився у знаменитого світового дизайнера. Його капелюхи одягають популярні супермоделі та одні з найкращих блогерів у світі: до прикладу, такі зірки як Белла Хадід, Кайя Гербер, Анна Делло Руссо, К'яра Ферраньї, Магдалена Фраковяк, Аліна Байкова та інші.

Я навчався на географічному факультеті Івана Франка, я хотів бути режисером, насправді. І я в якийсь момент подумав, класно, що вони мене туди запхали. Я себе не уявляю зараз, чесно кажучи, режисером. І мені здається, цей період навчання в університеті, дав якесь чітке розуміння, чим би ти я хотів займатися. Я працював стилістом близько трьох років, а ще паралельно робив головні убори,

– розповів дизайнер в інтерв'ю "Теорії великого виклику" на 24 каналі.

Модний бренд від Ruslan BAGINSKIY завойовує все більшу популярність.



Руслан Багінський

Сергій Полунін

28-річний артист балету, який народився у Херсоні, є одним з найталановитіших танцюристів сучасності. Його блискуча кар'єра розпочалась у 17 років, коли його прийняли в трупу лондонського Королівського балету. А у 19 років Сергій став наймолодшим в історії солістом лондонської трупи.

Всесвітню популярність українець отримав після зйомок у кліпі Hozier "Take Me to Church", де Сергій продемонстрував надзвичайну пластику та піруети.

Hozier – Take Me To Church: дивіться відео

Згодом Полунін знявся ще в одному кліпі співака Hozier на пісню "Movement".

Hozier – Movement: дивіться відео

Про Сергія зняли документальний фільм "Танцівник". Крім того, Полунін пробує себе і у кіно – його акторський дебют стався у фільмі "Вбивство в східному експресі", у якому він зіграв поруч з популярними акторами – Джонні Деппом, Мішель Пфайффер, Пенелопою Круз та іншими.

Юрій Андрухович

Юрій Андрухович – один з кращих сучасних письменників для сучасного українського мистецтва

Його твори західні критики порівнюють з роботами Умберто Еко, а в нас відносять до неоцинізму. Що цікаво, мало хто наважується екранізувати культового автора, нібито не просто. Однак спроби були, зокрема, в основі фільму "Кисневий голод" (режисер Андрій Дончик) лежать оповідання "Зліва, де серце" та "Королівські лови" Андруховича. Другий і останній на сьогодні повнометражний фільм за мотивами творів Андруховича було випущено у 1994 році під назвою "Амур і демон".

Читайте також:Топ-12 найвідоміших сучасних письменників України

Цікаво, що цитати Андруховича не втрачають актуальності.До прикладу, "Кращі часи самі собою не настають – їх слід викликати і накликати, причому не тільки інакомисленням, але й інакомовленням. Іноді – інакокричанням".



Юрій Андрухович

Василь Ломаченко

Титулований український боксер Василь Ломаченко – яскравий приклад того, як людина, що прагне досягти успіху, через наполегливу працю отримує все і отримує міжнародне визнання. Василь Ломаченко народився в Одеській області у містечку Білгород-Дністровський. Після грандіозних успіхій у кар'єрі весь світ захопився майстерністю українця.

Згодом, навіть легенда світового боксу Майк Тайсон, якого Ломаченко вважав кумиром у дитинстві, назвав його найперспективнішим боксером сучасності.

Наполегливі тренування зробили Василя Ломаченка найтитулованішим боксером України та чемпіоном Європи.

Володимир Зеленський

Засновник "Студія Квартал 95" зіграв президента України Василя Голобородька у кінокомедії "Слуга народу" після чого розпочалися розмови про його кандидатуру на посаду президента України.

Однак якщо у 2017 році можлива кандидатура Зеленського і звучала як жарт, то у 2018 році з ним вже доведеться рахуватися іншим політикам. За результатами спільного дослідження трьох дослідницьких центрів – КМІС, СОЦИС та Центру Разумкова, у Зеленського третій результат, за кого б віддали свої голоси респонденти, якби вибори відбулися найближчим часом. Він набрав 6,7% голосів. Для прикладу, у чинного Президента України Петра Порошенка – 7,1% голосів. При цьому у Святослава Вакарчука – 6,5% голосів.

Крім того, є політична партія "Слуга народу", яку зареєстрував її Іван Баканов – юрист "Студії Квартал 95" з 2013 року.

Дивіться відео із Володимиром Зеленським:

Святослав Вакарчук

Славко – відомий музикант, лідер рок-гурту "Океан Ельзи", композитор і громадський діяч, який є заслуженим артистом України.

У ЗМІ також давно ходять чутки про ймовірне балотування Святослава Вакарчука на пост президента України на виборах у 2019 році. Сам музикант жодного разу не підтверджував, але і не спростовував цієї інформації.

Читайте також:З шоу-бізнесу у політику: хто з українських зірок мав мандат і що з цього вийшло

Так, у червні Вакарчук укотре прокоментував чутки, заявивши, що жодній його відповіді все одно не повірять.

Дивіться відео про ймовірне президентство Святослава Вакарчука: