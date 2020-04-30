Найкращі пляжі Чорного моря: де відпочити цього літа

Про відкриття літнього сезону говорити поки що рано, адже карантин в Україні ще триває. Однак, якщо його скасують вчасно, то насолодитися Чорним морем цього літа, ймовірно, ми таки зможемо. Редакція LifeStyle 24 підібрала чудові пляжі для відпочинку сім'ї.

Попри пандемію коронавірусу в світі, бажання людей подорожувати залишиться незмінним, повідомляє LifeStyle 24. Після завершення карантину, люди захочуть відпочити, адже величезна кількість українців змушені були обмежити пересування та переважно сидіти вдома. Пропонуємо вам перелік найцікавіших пляжів Чорного моря, які стануть в нагоді для планування відпустки у 2020 році.

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Одеса: "Ланжерон" та "Аркадія"

Одеса, яка має чим здивувати – пляжі міста тягнуться вздовж берега на 30 кілометрів. Один з найбільш популярних пляжів – "Ланжерон".

Цей пляж – один з найбільш упорядкованих для відпочинку. Тут чимало кафе та ресторанів, де можна смачно підживитись, майже не відходячи від моря.



Пляж "Ланжерон" чудово обладнаний для відпочинку

Окрім того – це чудовий варіант для сімей з дітьми. На території пляжу облаштовані кілька дитячих майданчиків, тут є мотузковий парк, басейн та дельфінарій. Окрім того, тут можна взяти напрокат човен, катамаран та інші плавні засоби.

Якщо ви любите розваги і тусовки, "Аркадія" – це місце саме для вас. Після 22 години воно стає центром нічного життя Одеси. Саме в Аркадії розташовані найвідоміші клуби міста – "Ібіца", "Ітака", "Вестерн" та інші.



Пляж "Аркадія" приваблює закладами з запальними вечірками

Більшість зон пляжу "Аркадія" – платні, але є й безкоштовні. До слова, піщаний пляж розташований у дельті висохлої річки. Тут є душові кабінки з прісною водою, камери схову, WC та напрокат шезлонги і парасолі.

Одещина: Затока та Курортне

50 кілометрів від Одеси і ви в Затоці – одному з найвідоміших курортів на березі Чорного моря, розташованому на Будацькій та Кароліно-Бугазькій косах. Піщані пляжі Затоки шириною у 50 метрів тягнуться на 5 кілометрів.

Селище універсальне тим, що тут є місця як і для активного відпочинку, так і спокійного сімейного.



Піщані пляжі Затоки тягнуться на 5 кілометрів

Неподалік від Одеси заховався справжній райський куточок – село Курортне. Мальовнича місцевість приваблює і латвійців, і громадян Молдови та Білорусі.

Містечко розміщене на високому обриві на берегах Чорного моря і Будацького лиману, з якого відкриваються дивовижні пейзажі. І до такої краси – лише 2-3 години їзди на авто від Одеси.



Пляжі села Курортне приваблюють відпочивальників мальовничою місцевістю

Тут значно спокійніше, ніж в Затоці. Є чимало пансіонатів, квартири на винайм та місце під наметове містечко – обирайте, що вам більше до смаку. А ще тут частенько можна побачити дельфінів.

Херсонщина: острів Джарилгач і Скадовськ

Острів Джарилгач – справжнє відкриття для тих, хто любить відпочинок у дикій природі. Це найбільший незаселений острів у Європі, площею у 56 кв. км. Розташований він у Каркінітській затоці Чорного моря. Дістатися на острів зі Скадовська можна катером або теплоходом.

Джарилгач ще й унікальний тим, що це місце перельоту птахів. З 2009 року знаходиться Джарилгацький національний природний парк. Тут близько 200 лиманних озер, вода яких має високий вміст йоду та брому.



Джарилгач – найбільший незаселений острів у Європі

Для туристів облаштоване наметове містечко. А ще на острові стоїть маяк, якому вже понад 100 років. Одним словом – справжній райський куточок, де можна сповна відчути гармонію з природою.

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Скадовськ – популярний відпочинок серед сімей з маленькими дітьми. Пляжі Скадовська достатньо пологі, а море – тепле. Окрім того, Скадовськ відомий як лікувальний і оздоровчий центр – на території курорту розташовано близько 100 оздоровчих закладів.

Більшість піщаних пляжів безкоштовні, до моря ведуть сходи зі зручним спуском.



Скадовськ – ідеальне місце для відпочинку сімей з маленькими дітьми

Миколаївщина: Очаків та Коблеве

Дві години від Миколаєва – і ви в Очакові, піщані пляжі якого мають пологе дно і тягнуться вздовж усього узбережжя. Очаків славиться багатими ресурсами мінеральних вод і лікувальних грязей.

Тут багато мальовничих обривів, піщані коси і мілководні затоки, в яких добре прогрівається вода. Більшість пляжів безкоштовні, тут є водні атракціони і аквапарк.



Очаків славиться мінеральними водам і лікувальними грязями

Між Одесою і Миколаєвом розташований один із найбільших чорноморських курортів в Україні – Коблеве.

Місцевість оточена сосновим лісом та прилягає до Тилігульського лиману з лікувальними грязями. Піщані пляжі тягнуться на 6 км, тут є аквапарк та парк атракціонів.



Коблеве – один із найбільших чорноморських курортів в Україні

Якщо втомилися від моря і галасливих дискотек, то звідси можна поїхати на екскурсію у стародавнє місто Ольвія, заповідник "Асканію Нову" чи просто в Одесу або Миколаїв. А ще Коблеве – один з найвідоміших виноробних центрів України.