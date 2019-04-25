День доньки: найвідоміші нащадки зіркових батьків

Усі батьки в Україні та світі відзначають День доньки сьогодні, 25 квітня. З нагоди теплого сімейного свята LifeStyle 24 зробив підбірку знаменитих дочок зіркових батьків, які вже заявили про себе усьому світові.

Напевне, для мами немає такої людини як донька, адже про неї вона може без перестанку розповідати своїм знайомим, хизуватися її знімками і досягненнями, а також допомагати їй реалізувати себе у максимально комфортній для неї галузі. Ба більше, якщо є така можливість – навчити усього, що вмієш сам. Так, сьогодні, у День дочки, LifeStyle 24 підготував для вас збірку юних нащадків знаменитих батьків.

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Кайя Гербер

17-річна дочка знаменитої топ-моделі Сінді Кроуфорд вже давно підкорює подіуми та камери фешн-фотографів. Вперше на подіумі Кайя Гербер з'явилася у вересні 2017 року, у віці 16 років, і після свого дебюту одразу змогла стати зіркою таблоїдів і популярних глянців. Однак, як стверджує Сінді Кроуфорд, вона не купує доньці місця на обкладинках глянців, бо якби й була така можливість, вона б це зробила ні для кого іншого, як для себе.

Ліла Грейс Мосс

Попри свій юний вік, 16-річна донька Кейт Мосс Ліла Грейс також встигла ввірватися у fashion-індустрію. Дівчина також дефілює по подіуму у вбраннях від люксових брендів. У жовтні 2018 року зіркова донька стала обличчям бренду Marc Jacobs, а в листопаді вперше знялася для обкладинки глянцю без знаменитої матері.



Кейт Мосс з донькою Лілою / Getty Images

Дева Кассель

Поки що 14-річна Дева Кассель не досягла такого високого професійного рівня у модельному бізнесі як Кайя Гербер чи Ліла Грейс Мосс, але варто зазначити, що у неї в запасі є ще кілька років. Зіркова мама, Моніка Беллуччі, добряче оберігала свою доньку від папараці та світського життя, тому взагалі не публікувала з нею світлин у соціальних мережах. Однак репортерам все-таки вдалося підхопити красуню Деву Кассель під час її першої серйозної співпраці. Дівчина знялася у рекламній кампанії для Dolce & Gabbana, на презентацію якої чекають усі фанати.



Донька Монніки Беллуччі Дева Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest



Донька Монніки Беллуччі Дева Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest

Лілі-Роуз Депп

Про цю 19-річну красуню модний світ говорить вже давно. У грудні 2016 року Лілі-Роуз вперше вийшла на подіум і це одразу був показ Chanel. Їй вдалося вцілити в саме яблучко і одразу голосно про себе заявити. Да сьогодні донька Джонні Деппа є однією з найзатребуваніших юних моделей і активно приймає пропозиції щодо співпраці та зйомок для глянців.



Джонні Депп і його донька Лілі-Роуз / People



Джонні Депп і його донька Лілі-Роуз / Колаж: LifeStyle 24

Норт Вест

Попри свій надто юний вік, 5-річна донька Кім Кардашян і Каньє Веста вже стала справжньою зіркою. Незабаром дівчинка стане відеоблогером, а також вона вже встигла постати на обкладинці глянцю без зіркової мами.

Злата Мітчелл

Найстаршій доньці Ольги Фреймут лише нещодавно виповнилося 13 років, однак вона вже має свою аудиторію прихильників і розвивається у різних сферах. Так, у травні 2018 року Злата Мітчелл випустила свою першу колекцію одягу, а також вона часто ділиться знімками та відеороликами зі змагань по танцях.

Марія Полякова

Довгі ноги, високий ріст і тонка талія Марії Полякової також забезпечили їй відкриту дорогу у модельний бізнес. Так, 14-річна донька української співачки Олі Полякової нещодавно дефілювала по подіуму Тижня моди.