День дружби 2019: дата та історія свята

Всесвітній день дружби щороку відзначають 30 липня. Міжнародний день дружби святкується за ініціативою ООН з 2011 року і щорічно випадає на одну і ту ж дату.

Історія свята

Ідея свята виникла ще у 1958 році і належить лікарю Артеміо Брачіо. Він запропонував святкування під час вечері з друзями.

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День дружби відзначатимуть дев'ятий раз, однак щороку до його святкування долучається все більше людей. Ідея святкувати Міжнародний день дружби виник в організації ЮНЕСКО у 2011 році. Саме тоді Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про його проведення. Це свято покликане зміцнити дружбу між народами світу та показати, що хоча культури та погляди у кожного різні, проте люди рівні між собою та заслуговують поваги.



День дружби 2019

Дружба – це одне з найважливіших почуттів людини, вона ж є дуже важливою та цінною. Адже серед багатьох людей дуже складно знайти людину, яка розділить ваш світогляд, зрозуміє вас у важку хвилину і розділить з вами переживання, горе, радість і щастя, буде зберігати всі ваші секрети і залишиться вірним.

Цікаві факти про дружбу

1. Згідно із всесвітнім опитуванням, в якому взяли участь 10 тисяч осіб з 50 найбільших міст світу, найбільш дружнім містом є Сідней.

2. Вчені з університету Північної Кароліни провели дослідження, в ході якого було встановлено, що люди, які перебувають в хороших дружніх стосунках, менше хворіють і більше відчувають позитивних емоцій.

3. Тварини різних видів можуть добре ладити з людьми. Шимпанзе, коні, дельфіни та слони можуть підтримувати дружбу з людьми все життя.



День дружби у світі відзначають 30 липня

4. У 2012 році в Лондоні були проведені дослідження, згідно з якими вчені з'ясували, що жінки більше потребують друзів, ніж чоловіки. Також після заміжжя вони втрачають частину друзів і можуть відчувати дискомфорт через брак спілкування.

5. Діти у віці 9 місяців починають налагоджувати дружні стосунки. У них встановлюється контакт з однолітками і дітьми інших вікових груп, з якими вони мають схожі інтереси і разом досліджують навколишній світ.

6. Згідно з опитуваннями, 90% користувачів у соціальних мережах впевнені, що дружба може існувати тільки в реальному житті.