День Гідності та Свободи: хто з українських відомих людей віддав шану подіям на Майдані

В Україні 21 листопада відзначають день Гідності та Свободи. Саме у цей день 2013 року на Майдані розпочався масовий протест. Як українські знаменитості вшановують патріотизм і мужність громадян, які стали на захист демократичних прав і свобод людини, – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

День Гідності та Свободи: які зірки віддали шану подіям на Майдані

Олена і Володимир Зеленські

Читайте також: День гідності та свободи: ТОП-5 фільмів про Євромайдан

Президент України заявив, що гідність і свобода – "невід’ємні складові нашого ДНК, саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах". Щоправда, у цій боротьбі, Україна заплатила найвищу можливу ціну – людські життя.

День Гідності та Свободи – особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній та квітучій державі,

– написав глава держави.

Зеленський додав, що на місці загибелі Героїв Небесної Сотні з’явиться Музей Революції Гідності. "Але для вшанування пам’яті кожного загиблого музею недостатньо. Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов’язково отримати відповіді, а винні – покарання", – заявив він.

Читайте також: День Гідності та Свободи 2019: програма заходів у Києві та Львові

Яніна Соколова

"Моя країна заплуталася і втратила гідність. Вона втомилася, махнула рукою і пішла спати. Час прокидатися...Не мовчати... Ми – нація повстанців. Ми маємо дух свободи в жилах, який неможливо викорінити. І гідність. А значить самодостатність і твердість у переконаннях і цінностях. Яким би не був суперник. У цьому – наша сила", – заявила українська журналістка.

Віктор Бронюк

Лідер гурту "ТІК" наголосив, що Євромайдан або Революція гідності багато чому навчили українців. Арист опублікував відео виконання гімну України.

"Ми ніколи не будемо такими, як раніше! Ніколи не зможемо прогулюватись центром нашого Києва спокійно! Ніколи більше не зможемо слухати гімн нашої країни без тремтіння у серці", – додав Бронюк.

Шоу "Вар'яти"

"Гідність, любов до Батьківщини, жага до самостійності та незалежності, повага до себе та історії своєї країни – воно або є, або немає. Цінуйте свободу!" – йдеться на сторінці україномовного гумор-шоу.

Що відомо про День Гідності та Свободи

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме тоді в країні почалися дві великі революції. 21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, а 22 листопада 2004 року – Помаранчева революція.

До президентства Віктора Януковича 22 листопада українці відзначали День Свободи. Та президент-утікач це свято скасував. Повернув його п'ятий президент Петро Порошенко, який своїм указом від 13 листопада 2014 року запровадив в Україні День Гідності та Свободи.