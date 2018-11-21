21 листопада 2013 року назавжди змінило історію українського сьогодення. Саме в цей день вперше почались мирні протести за євроінтеграцію. Сотні людей, а згодом уся свідома нація, повстали проти чинного режиму президента-втікача в надії змінити державу на краще.

Євромайдан – це знакова подія для українців. Його початок ознаменував прагнення створити справді європейську країну без корупції, брехні та політичних ігор. Суспільство зробило перший крок до Європи та показало рішучість своїх намірів. На жаль, українці заплатили за Майдан велику ціну...

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Події Революції Гідності згуртували не тільки націю, але й митців. Музиканти, натхненні Майданом, записали низку пісень, а літератори один за одним публікували свої книги, в яких висвітлили події крізь призму власного сприйняття. Не обійшов увагою вплив Революції Гідності й кіноіндустрію. Українські фільми, які досі не славились популярністю за кордоном, тепер збирали овації на світових прем'єрах. Відтак світ українського кіно поповнився популярним жанром – документалістикою.

1. "Зима у вогні: боротьба України за свободу"

Режисером документального фільму став ізраїльтянин Євген Афінеєвський, який на запрошення свого друга приїхав до Києва в розпал Революції гідності. Спільно з 28 операторами чоловік упродовж 93 днів брав інтерв'ю в активістів, медиків, відомих митців, священиків. Фільм відтворив не тільки історичні події Євромайдану, але й думку та настрої людей різних поколінь, соціального та політичного статусів.

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Дебютувало кіно на Венеційському кінофестивалі 3 вересня 2015 року. Після оприлюднення документальний фільм отримав схвальні відгуки критиків, завоював приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі в Торонто та був номінований на премію "Оскар".

Трейлер до фільму "Зима у вогні: боротьба України за свободу"

2. "Усе палає"

Фільм був створений дебютантами в кіноіндустрії – Олександром Течинським, Олексієм Солодуновим і Дмитром Стойковим. Троє режисерів по-своєму відтворили протистояння активістів на Євромайдані. Документальна стрічка показує, як мирний протест у Києві перетворився на кровопролитне зіткнення.

Цей фільм – не про революцію, яка змінила Україну. Не зовсім про неї. Скоріше, він показує універсальний зразок особливого виду повстань – тих, які закінчуються кровопролиттям,

– зазначили творці фільму.

Кінострічка принесла режисерам визнання. Зокрема, на фестивалі DOK Leipzig у Німеччині роботу українців визнали найкращим східноєвропейським документальним фільмом.

"Усе палає": анонс фільму

3. "Зима, що нас змінила"

Цикл документальних фільмів від телеканалу "1+1" складається із 7 частин. Автори намагались зібрати всі кадри подій на Майдані та в повному обсязі відтворити Революцію Гідності. Відтак в кінострічці йдеться про смерть Сергія Нігояна та Небесної Сотні, про бої на Грушевського, пожежу в Будинку профспілок, Автомайдан та резиденцію Януковича.

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"Це історія про тих, хто загинув за свободу і за власну державу. Досі невідомо, скільки людей насправді входить до "Небесної сотні"… Це не тільки ті, кого вбили в центрі української столиці в кінці лютого. Це також і всі ті, хто виступив проти режиму в різних куточках країни, а потім пропав безвісти чи був замордований з самого початку Євромайдану", – зазначили автори проекту.

"Зима, що нас змінила" – анонс до циклу документальних фільмів

4. "Жіночі обличчя революції"

Кінострічка режисера Наталії П'ятигіної відтворює долі жінок на тлі Революції Гідності. До документального фільму ввійшли історії 5 українок, не знайомих між собою, проте їх об'єднує одне – Євромайдан.

Це мати, яка виховувала свідомого сина, а виховала Героя Небесної Сотні. Дружина, яка стояла на лінії вогню пліч-о-пліч зі своїм чоловіком. Дівчина, яка закохалася в простого хлопця, а втратила героя. Жінка, яка перетворилася на воїна. Мати, яка опинилася зі своїм сином по різні боки барикад,

– йдеться в анонсі фільму.

Трейлер до фільму "Жіночі обличчя революції"

5. "Євромайдан. Чорновий монтаж"

Це збірка короткометражних фільмів молодих режисерів. Кожен із авторів по-особливому висвітлив події на Майдані, показавши різні сторони Революції Гідності.

Це фільм про три місяці революції, від обуреного протесту до народного єднання, від каструль на голові до кийків і бронежилетів. Від ейфорії перемоги до оплакування загиблих Небесної Сотні. Революція, як вибух пробудженої гідності, як ейфорія свободи, як біль усвідомлення ціни, як народження новітньої історії України,

– йдеться в повідомленні творців фільму.

Кінострічку показали у Швейцарії, Грузії, Угорщині, Литві, Чехії, Канаді, Швеції і навіть в Росії. На фестивалі в чеському місті Їглаві фільм отримав нагороду "Срібне око".

Трейлер фільму "Євромайдан. Чорновий монтаж"

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