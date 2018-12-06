День святої великомучениці Катерини відзначають кожного року 7 грудня. Цей день не є офіційно вихідним, однак прийнято ходити в церкву на богослужіння.

День святої Катерини 2018: історія свята

За переказами вважається, що Катерина була дуже розумною, вродливою та мала неабиякі таланти. Проте їй не вдавалося знайти коханого, адже вона хотіла вийти тільки за того, хто розумніший за неї. Тоді дівчині допоміг християнський наставник її матері, який і розповів Катерині про віру.

Читайте також: День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі

Згодом в Олександрію на язичницьке свято прибув сам імператор Максимін. Тоді він побачив Катерину, краса якої полонила імператора. За повір'ями, імператор покликав 50 мудреців, щоб вони розповіли дівчині про язичництво. Натомість Катерина переконала їх прийняти християнство, за що мудреців стратили.

Коли Максиміну не вдалося зламати сильну християнську віру Катерини, він наказав стратити її.

День святої Катерини 2018: традиції свята

Свято Катерини вважали пророчим для долі кожної дівчини. Жінки просили святу про згоду в родині та щасливий шлюб. Тому у давнину в цей день дівчата ворожили на судженого та збиралися разом на вечорниці.

Народні прикмети на День Катерини

Якщо погода на Катерини буде ясною – треба готуватися до морозної зими.

Тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня).

Відлига та туман прогнозують морози через 10 днів.

Якщо випав сніг на суху землю –наступний рік буде неврожайним.

Кола навколо місяця віщують мороз.

Маленькі зірки на небі прогнозують снігопад.

Що не можна робити у свято Катерини

Так як Катерини випадає на Різдвяний піст, не можна було танцювати, але от співати і веселитися не заборонялося, особливо це стосувалося молоді. Звичайно ж, виключалися будь-які роботи на землі, фізична праця. Не можна було нічого будувати, ремонтувати і шити. Також стіл можна накривати лише з дозволених блюд, а це каші і борщ.