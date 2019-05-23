День Києва 2019: афіша святкових заходів
День Києва традиційно в Україні святкують в останні вихідні дні травня. Цьогоріч святкування Дня міста кияни та гості столиці будуть відзначати офіційно 26 травня. Як буде проходити святкування та куди піти у Києві на День міста – читайте далі.
В честь 1537-ї річниці в місті пройде багато святкових заходів, Всеукраїнський велодень і традиційний 27-й Пробіг під каштанами. Щороку в Києві під час святкування Дня міста проходить благодійний Пробіг під каштанами, в якому беруть участь професійні велосипедисти і аматори, люди з інвалідністю та діти до 7 років.
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Охочих залучають до пляжного футболу, спортивного змагання із серії перегонів на вітрильниках чи на веслах – регати, міського турніру з кікбоксингу та інших цікавих подій.
Враховуючи те, що День міста офіційно відзначатимуть в неділю, 26 травня, святкувати його почнуть з п'ятниці, 24 травня.
День Києва 2019: програма заходів
Концерт Ніно Катамадзе
Ніно Катамадзе
Де: Жовтневий палац
Коли: 26 травня, 19:00
Скільки: 450-3150 грн
Якщо запитати українця про Грузію і попросити назвати одного виконавця, чий характер і вокальні дані найкраще передають характер їх культури, то майже 100% опитаних назвуть ім'я неймовірної Ніно Катамадзе. Інтелектуальний коктейль з джазу, народних мотивів і традиційного хуліганства на сцені стали запорукою успіху та довіри захопленої публіки. Кожен її виступ нагадує свято – щасливі обличчя, блискучі очі та бурхливі овації. 26 травня братський народ відзначає "День Незалежності Грузії", а в Києві містяни та гості святкують День міста, тож ми приєднуємося до привітань на концерті головної аджарської співачки в Міжнародному центрі культури і мистецтв.
MARTINI FOOD LOVE
Запрошений гість – Євген Філатов
Де: Арт-завод "Платформа"
Коли: 25-26 травня, 11:00
Скільки: 100 грн
Уперше в країні – парк смачних розваг. Насолодження їжею на рівні всіх відчуттів: на неї можна буде подивитись, відчути на дотик і звісно спробувати. Вихідними на киян чекає цілий гастрономічний лунапарк смачних розваг, найбільш італійський фудкорт у місті та музика від Masterskaya. Усі кошти від продажу квитків на захід буде спрямовано на благодійність.
Концерт "Океану Ельзи"
Концерт гурту "Океан Ельзи"
Де: "ВДНГ"
Коли: 26 травня, 11:00
Скільки: від 250 до 950 грн
Ідея великого, відкритого, рок-концерту виникла у Святослава Вакарчука, який неодноразово бував на музичних подіях та фестивалях на території "ВДНГ". Чудовий комплекс, який отримав буквально друге дихання пару років тому, став культурним, музичним, фестивальним центром в Києві став новим майданчиком для виступу гурту. Концерт відбудеться на свіжому повітрі, у колі друзів, та з унікальною сценою формату 360 градусів, доступною для перегляду з усіх сторін.
Кінофестиваль "Молодість"
Фестиваль "Молодість"
Де: кінотеатр "Київ"
Коли: 25 травня
Скільки: 90 грн
У суботу, 25 травня, стартує 48-й кінофестиваль "Молодість". У рамках програми – конкурси, учасники яких змагатимуться за Ґран-прі та спеціальні нагороди фестивалю. Традиційно, найкращих визначатимуть окремі склади міжнародного журі.
Пробіг під каштанами
Пробіг під каштанами
Де: Майдан Незалежності
Коли: 26 травня
Скільки: безкоштовно
Щороку в Києві під час святкування Дня міста проходить благодійний Пробіг під каштанами, в якому беруть участь професійні велосипедисти і аматори, люди з інвалідністю та діти до 7 років.
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Вітрильна регата
Вітрильна регата
Де: Київський річковий вокзал
Коли: 25 травня, 09:00
Race Horizon Park
Race Horizon Park
Де: Київський річковий вокзал
Коли: 24, 25, 26 травня
На честь Дня міста Києва розпочнуться міжнародні змагання з велосипедного спорту Race Horizon Park, в рамках яких відбудуться гонки Horizon Park Race for Peace, Kievskaya Sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan і Horizon Park Classic.
Кубок України зі спортивного орієнтування, всеукраїнські змагання Кубок столиці, міжнародні рангові змагання IOF, чемпіонат міста, присвячений Дню Києва зі спортивного орієнтування.
Radioday
Фестиваль електронної музики
Де: Маріїнський парк
Коли: 25 травня
Скільки: вхід безкоштовний
Radioday — найбільший молодіжний фестиваль України, заснований випускниками Радіотехнічного факультету КПІ. На електронній сцені України зберуться українські поп-артисти та гості з Британії. На вас чекають найкраща музика, найгарячіші шоу-програми, зірки та безліч подарунків. Радіостанція Power FM дає новий подих сучасного радіо та кращої зарубіжної поп-музики!