День Києва 2019: афіша святкових заходів

День Києва традиційно в Україні святкують в останні вихідні дні травня. Цьогоріч святкування Дня міста кияни та гості столиці будуть відзначати офіційно 26 травня. Як буде проходити святкування та куди піти у Києві на День міста – читайте далі.

В честь 1537-ї річниці в місті пройде багато святкових заходів, Всеукраїнський велодень і традиційний 27-й Пробіг під каштанами. Щороку в Києві під час святкування Дня міста проходить благодійний Пробіг під каштанами, в якому беруть участь професійні велосипедисти і аматори, люди з інвалідністю та діти до 7 років.

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Охочих залучають до пляжного футболу, спортивного змагання із серії перегонів на вітрильниках чи на веслах – регати, міського турніру з кікбоксингу та інших цікавих подій.

Враховуючи те, що День міста офіційно відзначатимуть в неділю, 26 травня, святкувати його почнуть з п'ятниці, 24 травня.

День Києва 2019: програма заходів

Концерт Ніно Катамадзе



Ніно Катамадзе

Де: Жовтневий палац

Коли: 26 травня, 19:00

Скільки: 450-3150 грн

Якщо запитати українця про Грузію і попросити назвати одного виконавця, чий характер і вокальні дані найкраще передають характер їх культури, то майже 100% опитаних назвуть ім'я неймовірної Ніно Катамадзе. Інтелектуальний коктейль з джазу, народних мотивів і традиційного хуліганства на сцені стали запорукою успіху та довіри захопленої публіки. Кожен її виступ нагадує свято – щасливі обличчя, блискучі очі та бурхливі овації. 26 травня братський народ відзначає "День Незалежності Грузії", а в Києві містяни та гості святкують День міста, тож ми приєднуємося до привітань на концерті головної аджарської співачки в Міжнародному центрі культури і мистецтв.

MARTINI FOOD LOVE



Запрошений гість – Євген Філатов

Де: Арт-завод "Платформа"

Коли: 25-26 травня, 11:00

Скільки: 100 грн

Уперше в країні – парк смачних розваг. Насолодження їжею на рівні всіх відчуттів: на неї можна буде подивитись, відчути на дотик і звісно спробувати. Вихідними на киян чекає цілий гастрономічний лунапарк смачних розваг, найбільш італійський фудкорт у місті та музика від Masterskaya. Усі кошти від продажу квитків на захід буде спрямовано на благодійність.

Концерт "Океану Ельзи"



Концерт гурту "Океан Ельзи"

Де: "ВДНГ"

Коли: 26 травня, 11:00

Скільки: від 250 до 950 грн