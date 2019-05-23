День Києва 2019: афіша святкових заходів

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День Києва 2019: афіша на вихідні - програма заходів у Києві
День Києва 2019 / LifeStyle 24

День Києва традиційно в Україні святкують в останні вихідні дні травня. Цьогоріч святкування Дня міста кияни та гості столиці будуть відзначати офіційно 26 травня. Як буде проходити святкування та куди піти у Києві на День міста – читайте далі.

В честь 1537-ї річниці в місті пройде багато святкових заходів, Всеукраїнський велодень і традиційний 27-й Пробіг під каштанами. Щороку в Києві під час святкування Дня міста проходить благодійний Пробіг під каштанами, в якому беруть участь професійні велосипедисти і аматори, люди з інвалідністю та діти до 7 років.

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Охочих залучають до пляжного футболу, спортивного змагання із серії перегонів на вітрильниках чи на веслах – регати, міського турніру з кікбоксингу та інших цікавих подій.

Враховуючи те, що День міста офіційно відзначатимуть в неділю, 26 травня, святкувати його почнуть з п'ятниці, 24 травня. 

День Києва 2019: програма заходів

Концерт Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе
Ніно Катамадзе

Де: Жовтневий палац
Коли: 26 травня, 19:00
Скільки: 450-3150 грн 

Якщо запитати українця про Грузію і попросити назвати одного виконавця, чий характер і вокальні дані найкраще передають характер їх культури, то майже 100% опитаних назвуть ім'я неймовірної Ніно Катамадзе. Інтелектуальний коктейль з джазу, народних мотивів і традиційного хуліганства на сцені стали запорукою успіху та довіри захопленої публіки. Кожен її виступ нагадує свято – щасливі обличчя, блискучі очі та бурхливі овації. 26 травня братський народ відзначає "День Незалежності Грузії", а в Києві містяни та гості святкують День міста, тож ми приєднуємося до привітань на концерті головної аджарської співачки в Міжнародному центрі культури і мистецтв.

MARTINI FOOD LOVE

київ
Запрошений гість – Євген Філатов

Де: Арт-завод "Платформа"
Коли: 25-26 травня, 11:00
Скільки: 100 грн

Уперше в країні – парк смачних розваг. Насолодження їжею на рівні всіх відчуттів: на неї можна буде подивитись, відчути на дотик і звісно спробувати. Вихідними на киян чекає цілий гастрономічний лунапарк смачних розваг, найбільш італійський фудкорт у місті та музика від Masterskaya. Усі кошти від продажу квитків на захід буде спрямовано на благодійність.

Концерт "Океану Ельзи"

концерт гурту
Концерт гурту "Океан Ельзи"

Де: "ВДНГ"
Коли: 26 травня, 11:00
Скільки: від 250 до 950 грн

Ідея великого, відкритого, рок-концерту виникла у Святослава Вакарчука, який неодноразово бував на музичних подіях та фестивалях на території "ВДНГ". Чудовий комплекс, який отримав буквально друге дихання пару років тому, став культурним, музичним, фестивальним центром в Києві став новим майданчиком для виступу гурту. Концерт відбудеться на свіжому повітрі, у колі друзів, та з унікальною сценою формату 360 градусів, доступною для перегляду з усіх сторін.

Кінофестиваль "Молодість"

Фестиваль
Фестиваль "Молодість"

Де: кінотеатр "Київ"
Коли: 25 травня
Скільки: 90 грн

У суботу, 25 травня, стартує 48-й кінофестиваль "Молодість". У рамках програми – конкурси, учасники яких змагатимуться за Ґран-прі та спеціальні нагороди фестивалю. Традиційно, найкращих визначатимуть окремі склади міжнародного журі.

Пробіг під каштанами

Пробіг під каштанами
Пробіг під каштанами

Де: Майдан Незалежності
Коли: 26 травня
Скільки: безкоштовно

Щороку в Києві під час святкування Дня міста проходить благодійний Пробіг під каштанами, в якому беруть участь професійні велосипедисти і аматори, люди з інвалідністю та діти до 7 років. 

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Вітрильна регата

Вітрильна регата
Вітрильна регата

Де: Київський річковий вокзал
Коли: 25 травня, 09:00

Race Horizon Park

київ
Race Horizon Park

Де: Київський річковий вокзал
Коли: 24, 25, 26 травня

На честь Дня міста Києва розпочнуться міжнародні змагання з велосипедного спорту Race Horizon Park, в рамках яких відбудуться гонки Horizon Park Race for Peace, Kievskaya Sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan і Horizon Park Classic. 

Кубок України зі спортивного орієнтування, всеукраїнські змагання Кубок столиці, міжнародні рангові змагання IOF, чемпіонат міста, присвячений Дню Києва зі спортивного орієнтування. 

Radioday

Фестиваль електронної музики
Фестиваль електронної музики

Де: Маріїнський парк
Коли: 25 травня
Скільки: вхід безкоштовний

Radioday — найбільший молодіжний фестиваль України, заснований випускниками Радіотехнічного факультету КПІ. На електронній сцені України зберуться українські поп-артисти та гості з Британії. На вас чекають найкраща музика, найгарячіші шоу-програми, зірки та безліч подарунків. Радіостанція Power FM дає новий подих сучасного радіо та кращої зарубіжної поп-музики!

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Теги: LifeStyle Музика Новини культури Новини Києва Фестивалі Афіша
Джерело: LifeStyle 24
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