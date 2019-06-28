День Конституції: яскраві привітання у віршах та прозі

28 червня в Україні святкують День Конституції. Саме в цей день у 1996 році було ухвалено Основний Закон України. LifeStyle 24 зібрав для Вас найяскравіші привітання, які можна надіслати своїм друзям та рідним.

День Конституції – це державний вихідний, завдяки чому в українців цьогоріч буде 3 вихідні дні поспіль.

Такий день – це прекрасна нагода привітати своїх рідних, близьких та колег, тому ми підготували для вас лише найгарніші привітання.

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Привітання з Днем Конституції у віршах і прозі:

Живуть у нас щасливі й вільні люди,

Права однакові у всіх і всюди.

І що б там не казали вороги –

Колись такою Україна буде!

З Днем Конституції України!

Від щирого серця зичу міцного здоров'я, бадьорості духу та впевненості у безхмарному конституційному майбутньому нашої спільної держави. Будуймо разом демократичне громадянське суспільство. Слава Україні!

Шановні земляки!



У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави та спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, ухвалила Основний Закон України — Конституцію, яка стала реальною та дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.



Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності та демократії, гарант незалежності та соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність — фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення та вибудовується майбутнє українського народу. Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої державності, становленню достатку в кожній сім’ї.



Зі святом вас, дорогі земляки!

Я — українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я — українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, —

Синів і дочок, гідних України.

Я — українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я — українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я — українець. Був ним, є, і буду!

Нехай демократичні засади, що було закріплено цим надзвичайно важливим документом стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця кожному громадянину нашої держави. Давайте сподіватися у краще майбутнє та разом створювати нову європейську державу. Зі святом Вас!

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Шановні співвітчизники!



Щиро вітаю Вас із визначним державним святом – Днем Конституції України. Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній, соборній державі. Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, її життя та здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки. Основний Закон є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету України, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації особистості.



Зі святом вас, дорогі друзі! З Днем Конституції України!

Сьогодні – свято на моїй землі,

Де вітер гладить золоте колосся,

І ластівку несе у неба синю гладь,

Яку розділить лиш літака полоска.

Сьогодні свято на моїй землі,

Де проживають вільні люди вже віками,

В степу, у горах, на заході і сході, Т

ріпоче волі вітер жовтосиніми лиш прапорами.



Сьогодні – свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої і про яке,

Поети мріяли та тишкома писали.



Сьогодні – свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можем написати вільно,

Свобода слова та права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас шановні щиро!

Цей день назавжди увійшов в новітню історію нашого суспільства, а тому нам з Вами залишається тільки сподіватись, що всі задекларовані Конституцією права та свободи поступово будуть нормою життя громадян України. Демократичний розвиток ніколи не був легким, тож наберемося терпіння та віри у те, що наступні покоління українців будуть жити у зовсім іншій країні, яку з гордістю можна буди назвати конституційно розвиненою та правовою європейською державою.

Сьогодні важливе свято для країни,

Ми Конституцію України оспівуємо,

Закони вивчаємо до глибини,

І права свої відмінно знаємо.

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного та щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

Від усієї душі вітаю вас з Днем Конституції України. У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави. Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії.

Прийміть щирі вітання з Днем Конституції України! Бажаємо вам щастя, добра і злагоди, порозуміння та згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього. Нехай невичерпним буде джерело віри, надії й любові до України!

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави голосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.



На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація – нова та вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас! Вітаю!

З Днем Конституції! Непорушність закону та рівність всіх перед ним — головне для побудови країни, де кожен почуватиметься вільно та захищено.

День основного закону України — свято для кожного громадянина нашої країни. Для кожного, хто поважає нашу державу, її правові основи саме слово "Конституція" – це не порожній звук. І в цей чудовий день варто привітати кожного, хто не чужий історії та культурі вітчизни, адже Конституція — гарантія всіх наших прав і свобод, все, чого ми маємо. Зі святом!

Шановні українці! День Конституції України — це свято державної важливості. Це наше спільне свято! Вітаємо всіх наших співвітчизників з цим знаменним днем і бажаємо усіх благ, а головне, щоб Основний Закон нашої країни дотримувався неухильно, і кожен український громадянин був впевнений у своєму майбутньому. Зі святом!

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Той, хто не розуміє, скаже: "Що тут відзначати? Офіційне свято!" Насправді Конституція — паспорт країни. Тільки зріла держава може дозволити собі прийняти Основний Закон. Закон дає нам можливість щасливо жити в нашій улюбленій Україні. З Днем Конституції!

У День Конституції хочу Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити Вам буде любо!

З Днем Конституції!

З Днем Конституції України! Роки й роки тому наша країна повстала з попелу та знову стала вільною. Вшануймо ж це свято сьогодні, адже Конституцію було написано українцями для українців. Нехай полум'я гордості за нашу державу яскраво сяє в серці кожного, освячуючи нам шлях у світле майбутнє.

Вітаю Вас із державним святом – Днем Конституції України! Світовий досвід свідчить, що найуспішніше розвивається та суспільна система, в якій найбільш повно розкривається творчий потенціал людини. Саме вільна та відповідальна особа є головною рушійною силою сучасної цивілізації, творцем всіх складових суспільних відносин – політичних, економічних, соціальних, правових, етнічних, конфесійних, наукових, культурних. Конституція України 1996 року дала поштовх для продуктивного розвитку усіх галузей національного законодавства та сфер суспільного життя.

Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту та затишку у ваших родинах, мудрості та далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та законності. Зі святом вас, дорогі друзі!