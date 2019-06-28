День Конституції: як зірки вітають українців

В Україні щорічно 28 червня святкують День Конституції. Президент Володимир Зеленський та інші політики вже привітали українців з державним святом. А що говорять про це представники українського шоу-бізнесу – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Опитування серед українців показало, що майже половина громадян ніколи не читали текст Основного Закону – Конституції, а близько третини читали лише окремі її підрозділи. З усіма її розділами знайомі лише 11% населення. Половина українців робили це для того, щоб знати свої права.

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Попри це, українські зірки закликають читати та поважати Основний Закон. На своїх сторінках у соціальний мережах представники шоу-бізнесу публікують привітання до Дня Конституції.

До прикладу, телеведучий Сергій Притула, який зламав ногу, сфотографувався на лікарняному ліжку з Конституцією в руках.

З Днем Конституції, друзі! Шануйте Основний Закон,

– наголосив Сергій Притула.

До привітань долучилася популярна телеведуча Ольга Фреймут, яка привітала шанувальників з Днем Конституції на своїй сторінці в Instagram-Stories.



Ольга Фреймут привітала з Днем Конституції / Instagram-Stories / @freimutolia

Співак Дзідзьо закликав любити Україну та показав фото на тлі державного прапору.

Леся Нікітюк також привітала всіх зі святом у підписі до свого фото.

Що кажуть у Зеленського про зміни до Конституції? Команда президента Володимира Зеленського має намір змінити Конституцію України і планує розпочати з розділу про права і свободи громадян. Представник гаранта у ВР Руслан Стефанчук пояснив, що наразі ще неясно, чи буде змінено Основний Закон в якійсь частині чи загалом.



Водночас, представник президента в Кабміні Андрій Герус переконаний, що деякі положення Конституції України необхідно змінити, аби мати можливість створити незалежні регуляторні ринки та антикорупційні органи.