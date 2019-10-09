День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків

14 жовтня в Україні відзначають три важливих свята: Покрови Пресвятої Богородиці, День Захисника України та День козацтва. Офіційно цей день в Україні є вихідним днем.

Для козаків день Покрови Божої Матері був найбільш шанованим святом, адже їхню церкву було присвячено саме Діві Марії. Саме 14 жовтня у козаків відбувалися вибори нового отамана.

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Після зруйнування Запорізької Січі в 1775 році козаки взяли з собою образ Покрови Пресвятої Богородиці. Вони настільки вірили в силу Покрови і настільки щиро й святково відзначали цей день, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту і отримало другу назву – Козацька Покрова.



14 жовтня – День козацтва і День Захисника України

День українського козацтва почали відзначати в Україні з 1999 року, коли Президент України Леонід Кучма впровадив це свято своїм Указом від 7 серпня 1999 року.

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Редакція LifeStyle 24 щиро вітає з прийдешнім святом усіх чоловіків, адже козацтво щільно переплелося з історією українського народу. І сьогодні козак – це не той, хто одягнений у шаровари. Це перш за все чоловік сильний духом, який воюватиме за свою свободу. Тож нехай ваше прагнення до волі та незалежності буде вашою неодмінною рисою!

Подарунки на День козацтва та на День захисника України

Справжні подарунки на День козацтва

1. Козацький набір, який складається із фляги та стаканчиків на яких нанесений герб України;

2. Етно метелик на шию;

3. Запальнички з українською символікою;

4. Екскурсія до Чорнобиля;

5. Подарункова чашка із зображенням козака;

6. Сходження на Говерлу;

7. Блокнот в національному стилі;

8. Історична книга;

9. Чоловічий букет, який складається із сосисок, ковбасок, сиру, маринованих огірків, в’ялених помідорів та алкоголю;

10. Шоколадний набір для чоловіків з привітаннями;

11. Тепле худі з символікою України;

12. Вишиванка;

13. Шкіряна обкладинка на паспорт.

Цікаві подарунки на День захисника України

1. Стрибок з парашутом;

2. Спа-відпочинок для двох;

3. Поїздка в осінні гори для двох;

4. Абонемент у барбершоп;

5. Похід в кіно;

6. Парфуми;

7. Романтичне побачення;

8. Термокружка;

9. Набір милих шкарпеток;

10. Похід в театр чи на концерт.