День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити в цей день

21 червня 2019 року о 18:54 розпочнеться день літнього сонцестояння. В цей час Сонце підніметься на найвищу точку і перейде від знаку Близнюка до знаку Рак. З цього дня дні почнуться коротші дні, а вечори стануть довшими. Літнє сонцестояння започатковує астрономічне календарне літо.

День носить назву "сонцестояння" не через те, що Сонце зупиняється. Насправді світило не зупиняється ні на хвилину, а продовжує свій звичний рух небосхилом. Річ у тім, що в цей період Сонце досягає своєї найвищої точки над горизонтом, відтак створюється враження, ніби воно висить у зеніті над землею, стоїть на одному місці і нікуди не рухається.

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Що не можна робити в день літнього сонцестояння:

1. Уникайте в цей день негативних емоцій. Рекомендується не скандалити, не з'ясовувати стосунки, не бути сумним та ображеним на когось, адже ваша поведінка та внутрішній стан позначиться на вашому майбутньому.

2. Не тікайте в цей день від сонця. Якщо день дуже спекотний, то ненадовго підставте обличчя на промені сонця та поглинайте сонячну енергію.

3. У день літнього сонцестояння дуже велика енергетика сонця, відтак не рекомендується грати з вогнем та ігнорувати правила поведінки і безпеки, адже можете викликати гнів цієї стихії.

Що можна робити в день літнього сонцестояння:

1. День вважається дуже сильним в енергетичному плані, тож все, що ви побажаєте собі, виповниться з великою ймовірністю, відтак будьте акуратнішими із загадуванням мрій, стежте за своїми емоціями і в жодному разі не бажайте нікому зла.

2. Будь-які ваші думки в цей день матеріалізуються. Тож будьте в гарному гуморі, мрійте, ставте цілі, плани на майбутнє. Думайте позитивно і налаштовуйте себе на краще життя.

3. Усі бажання задумані в цей день здійснюються, тому згадайте найзаповітніші бажання та сміло думайте про них і уявляйте, що те, про що ви так довго думали вже є у вашому житті.

4. Зустріньте цей день на сході Сонця. В цей час енергетика найбільш сприятлива для вас та вашого життя. Реалізація вашого бажання не заставить вас довго чекати.

5. Роса в цей день володіє магічними властивостями. Зібрана вами роса дасть вам красу та молодість і збереже вашу красу надовго.

6. Пийте в цей день багато води або ж вмивайте лице нею, адже вона теж володіє магічними властивостями: лікує хвороби та наділяє вам красою та привабливістю.