День матері: кумедні картинки про життя мам, від яких неможливо втримати сміх
День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року свято припало на 12 травня. Для того, щоб привітати маму на відстані, можна надіслати не тільки гарну картинку з красивими словами, а й кумедний малюнок про будні матусь.
Милі комікси про життя жінки після народження дитини зможуть розчулити і розсмішити вашу маму.
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Такі картинки стали популярними у соціальних мережах, адже багато ілюстраторів полюбляють малювати саме на цю тему. До речі, більшість художниць таких коміксів також є матусями, тому їм добре знайома ця тема.
Комікси про життя мами:
Я до того, як стала мамою "Який безлад!" і я після // Комікс Наталії Савранської
Друга після народження дитини найбільш болюча ситуація
– стати ногою на дитячу іграшку // Комікс Наталії Савранської
Бути мамою – це коли тобі також потрібна мама // Комікс Наталії Савранської
Коли я намагаюсь робити все, що потрібно і все, що хочу я чи дитина,
і коли я просто не намагаюсь // Комікс Наталії Савранської
Комікс про маму і перший день у школі
Комікс про маму та гігієну першої і другої дитини