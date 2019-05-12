День матері: кумедні картинки про життя мам, від яких неможливо втримати сміх

603 Читать новость на русском
Комікси про життя мами
Комікси про життя мами / Фото із соціальних мереж

День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року свято припало на 12 травня. Для того, щоб привітати маму на відстані, можна надіслати не тільки гарну картинку з красивими словами, а й кумедний малюнок про будні матусь.

Милі комікси про життя жінки після народження дитини зможуть розчулити і розсмішити вашу маму.

Читайте також: День Матері 2019: найкращі картинки-привітання

Такі картинки стали популярними у соціальних мережах, адже багато ілюстраторів полюбляють малювати саме на цю тему. До речі, більшість художниць таких коміксів також є матусями, тому їм добре знайома ця тема.

Комікси про життя мами:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сходить с детьми за хлебом и купить только хлеб? Неееет, не слышала А возможно ли это вообще? Признавайтесь, у кого получается? Мои делают такиииие глаза ! В них столько скорби и желаний. Как будто это последний Киндер или непонятная штуковина в их жизни.  Держу оборону до последнего, торгуюсь на более полезный заменитель. Иногда даже получается. Но так чтобы совсем ничего не купить. Ни разу не было Стараюсь за хлебом ходить в одиночку, или отправлять мужа. Но с мужем тоже не все просто Пошла рисовать комикс про это.

Допис, поширений ЮМОР АРТ КОМИКСЫ (@mamashalol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема "муж на кухне" ещё не раскрыта Теперь не успокоюсь. . Мой муж офигенно готовит! Но он это тщательно скрывает. . Когда мы ещё вместе не жили, но встречались, я работала над одним очень серьезным заказом. Не было времени моргать, а уж жевать - было огромной времязатратной роскошью. Поэтому я не жевала, а глотала еду как удав. И была ли это еда- я не уверена. . Спустя неделю после моего "исчезновения", мой будущий муж пришел ко мне с огромными сумками продуктов. Я была крайне не довольна, ведь время дойти до двери никак не входило в мой таймграфик. Но он попросил сделать вид, что его тут нет, и я просьбу с радостью исполнила. . Некоторое время спустя из кухни до меня дошел букет ароматов. Восхитительный букет для моего оголодавшего и замученного желудка! Будущий муж приготовил СУП и принес его прямо к моему рабочему месту, дал ложку и пошел спать. Суп был невероятный! С фрикадельками, с зеленью, горячий в конце концов! . Больше он супы не варил Да и вообще, говорит, мне все приснилось. А то вдруг заставлю детям варить . Сейчас, крайне изредка, он делает мне кулинарные сюрпризы ммм...Но чистая кухня в сюрприз не входит. Выглядят такие моменты точно так же как на картинке . А вам какие сюрпризы делают?

Допис, поширений ЮМОР АРТ КОМИКСЫ (@mamashalol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даа, Мамы они такие, заботливость 80lvl... Цените каждый день ️ ---------------------------------------------------- Давайте отметим наших Мам... Чтобы они тоже могли найти себя... ---------------------------------------------------- Мужики поздравляю вас с праздником... Спасибо деду за победу!!!! ---------------------------------------------------- Ещё не подписаны ? @picombi .. @picombi .. @picombi .. ---------------------------------------------------- Автор :@juliehangart

Допис, поширений КОМИКСЫ || ЖИЗА || МИФ (@picombi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 причин, почему взрослым людям лучше жить отдельно от родителей ---------------------------------------- Отмечаем кого надо ---------------- Самые лучшие комиксы только тут @picombi ------------------ @picombi ------------------ @picombi ------------------- ----------------------------------------------------- Тут вы не увидите комиксы из телеграмма ----------------------- Ссылка в шапке профиля ️ ----------------------- Не забудьте про Стори ----------------------------------------------------- Автор: @adme.ru

Допис, поширений КОМИКСЫ || ЖИЗА || МИФ (@picombi)

комікси про маму
Я до того, як стала мамою "Який безлад!" і я після // Комікс Наталії Савранської

комікси про маму
Друга після народження дитини найбільш болюча ситуація
– стати ногою на дитячу іграшку // Комікс Наталії Савранської

комікси про маму
Бути мамою – це коли тобі також потрібна мама  // Комікс Наталії Савранської

комікси про маму
Коли я намагаюсь робити все, що потрібно і все, що хочу я чи дитина,
і коли я просто не намагаюсь // Комікс Наталії Савранської

комікси про маму
Комікс про маму і перший день у школі

комікси про маму
Комікс про маму та гігієну першої і другої дитини

 

blog_ava
Мозок космонавтів наповнюється рідиною поза межами Землі
сьогодні
3894
Теги: LifeStyle Новини культури День матері Новини LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Традиції Курйозні новини
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День матері: кумедні картинки про життя мам, від яких неможливо втримати сміх
сьогодні 14:40 День матері: кумедні картинки про життя мам, від яких неможливо втримати сміх
596
Подарунки в День матері: 14 цікавих ідей
сьогодні 11:57 Подарунки в День матері: 14 цікавих ідей
Уляна Корицька 9793
День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
сьогодні 09:58 День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
Анастасія Ковач-Петрушенко 7933
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
11 травня 11:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 14803
7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
11 травня 10:02 7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
Наталія Печерська 1353
Новини
Більше новин
Залиште відгук