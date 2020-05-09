День матері: 7 кумедних фільмів для мам і про мам

Щороку у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Це свято є особливим, адже неньки відіграють важливу роль у житті кожної людини. Тому й чимало режисерів Голлівуду по-своєму показали історію атерів.

До Дня матері журналісти LifeStyle 24 пропонують добірку фільмів про материнство, сімейні цінності та стосунки мами та дітей.

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Де завгодно, але не тут / Anywhere but here

Адель Огаст (Сьюзен Сарандон) – яскрава та весела. Їй набридло життя у маленькому провінційному містечку. Разом з 14-річною донькою Енн (Наталі Портман) Адель відправляється в Лос-Анджелес шукати пригоди.

Натомість Енн – реалістка і не літає у хмарах, як її матуся. Тому на гладачів очікують безкінечні суперечки та переїзди, а також щасливий кінець історії.

Дивіться трейлер до фільму "Де завгодно, але не тут": відео

Русалки / Mermaids

Тут можна побачити зіркове тріо – Шер, Вайнону Райдер та Крістіну Річчі. За сюжетом, місіс Флекс (Шер) – відверта та сексуальна. А от її 15-річна донька Шарлотта (Райдер) повна протилежність матері: дівчинка сором’язлива, віруюча і хоче стати черницею.

Та у Флекс є ще 9-річна донечка Кейт (Річчі), яка мріє стати чемпіонкою з плавання та тренується у ванні. Чи перетвориться ця божевільна трійця у нормальну сім'ю?

Дивіться трейлер до фільму "Русалки": відео

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Шалена п’ятниця / Freaky Friday

Весела комедія про те, що буде, якщо опинитися у чужій шкірі. У прямому значенні. А особливо, якщо це мама та донька.

Героїні стрічки постійно потрапляють у кумедні ситуації. Але коли чари розвіються, вони зрозуміють, які ж насправді складні ролі матері та дівчинки-підлітка.

Дивіться трейлер до фільму "Шалена п'ятниця": відео

Діти в порядку / The Kids Are All Right

"Дітки в порядку" – це непроста, зворушлива та по-своєму кумедна історія про американську сім'ю. Це фільм про батьків та дітей. Але є одне але: батьки дітей – дві жінки. Нік і Джулс кохають одна одну та в один момент щось пішло не так.

Дивіться трейлер до фільму "Діти в порядку": відео

Я не знаю, як вона це робить / I Don't Know How She Does It

Кейт – успішна бізнес леді та дбайлива мама. Але як їй це вдається? Героїня розривається між роботою та сім’єю, однак все встигає ідеально… Ну, майже ідеально.

Це фільм про те, чим жінка жертвує, аби бути хорошою в усьому.

Дивіться трейлер до фільму "Як не знаю, як вона це робить": відео

Мачуха / Stepmom

"Мачуха" з Джулією Робертс і Сьюзан Сарандон в головних ролях – це фільм, який змушує цінувати кожну хвилину, прожиту з нашими близькими.

У стрічці показані ситуації непростих взаємин між дорослими, і ще складніші стосунки між дорослими та дітьми. Заради дітей дві жінки перетворюються із суперниць на союзниць.

Дивіться трейлер до фільму "Мачуха": відео

Мамма MIA! / Mamma Mia!

У молодості мати Софі розважалась на всі 100 і брала від життя все. Але коли вона збагнула, що вагітна, то переїхала у спокійне містечко, аби виростити доньку.

Софі виросла слухняною і любила, щоб усе було за правилами. Не дивно, що дівчина на весілля захотіла, щоб до вівтаря її повів рідний батько. Аби здійснити свою мрію, вона потай від матері відсилає листи, трьом залицяльникам, які були у мами в період, коли та завагітніла. І несподівано всі троє відгукнулися. Що з цього вийшло – дивіться у мюзиклі "Мамма MIA!".

Дивіться трейлер до фільму "Мамма MIA!": відео

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