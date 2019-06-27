Коли День молоді в Україні: історія свята та традиції

День молоді, як національне свято, було затверджено 22 червня 1994 року президентом України Леонідом Кравчуком. За указом президента, День молоді в Україні відзначаємо щорічно в останню неділю червня.

День молоді в Україні традиційно святкується в останню неділю червня. Дата святкування Дня молоді у 2019 році – 30 червня. Щороку у цей день традиційно проходить безліч заходів, концертів, виставок та ярмарків. Ми зібрали для вас лише найцікавіші події.Про історію та традиції Дня молоді – далі у матеріалі LifeStyle24.

Читайте також: День молоді 2019: Програма святкових заходів у Києві та інших містах України

Під категорію "молодь" в Україні припадають громадяни віком від 18 до 35 років. Проте згідно офіційним нормам ВОЗ, молодою вважається людина віком до 44 років.

Історія свята

Насправді, історія Дня молоді починається задовго до української незалежності. СРСР святкував "День радянської молоді" у останню неділю червня, а після розпаду Радянського Союзу, Україна та Білорусь традиційно продовжила святкувати у старий період. Натомість, Міжнародний День молоді відзначається 12 серпня. Завдяки цьому дню в ООН прагнуть залучити найбільш енергійне покоління у політичне та соціальне життя своєї країни.

Традиції святкування Дня молоді

В Україні на День молоді традиційно проходить безліч цікавих подій, фестивалів та спортивних заходів. З кожним роком у цьому дні все дужче відчувається соціальний підтекст, збільшується кількість благодійних акцій, соціальних флешмобів та тематичних івентів.Щороку Кабмін виділяє 60 премій на День молоді для заохочування найбільш талановитих молодих людей.

У молодіжному українському середовищі спостерігається зріст громадської самоорганізації, неформальних об'єднань та рухів. Підтвердженням цих слів можна вважати Революцію Гідності у 2013-2014 роках. Саме молодь була однією з рушійних сил тогочасного протесту проти системи.